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Александринский и Купаловский театры подписали соглашение о сотрудничестве

23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александринский и Купаловский театры подписали соглашение о сотрудничестве
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Александринский театр Санкт-Петербурга и Купаловский театр Минска подписали соглашение о сотрудничестве, передает «МИР 24».

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Национальные драмтеатры Беларуси и России дружат давно, а новый документ лишь укрепит их отношения. Директор Александринки Сергей Емельянов назвал событие прорывом и подчеркнул, что с минскими коллегами уже есть общие планы, в частности пройдут встречи с артистами и режиссерами, состоятся мастер-классы и лекции. На сценах Санкт-Петербурга и Минска покажут нашумевшие премьеры.

«Есть такие инициативы, которые не звучали ни на одной из резиденций национальной театральной школы и однозначно будут востребованы не только в Беларуси, но и в России. Еще одно направление – мы говорим о том, что в будущем в рамках подписанного соглашения мы с национальным театром Республики Беларусь сможем организовать обменные дни. Мы не живем прежним форматом гастролей. Мы живем форматом дней», – сказал Сергей Емельянов.

Кроме того, под эгидой Александринского театра в Минске стартовал образовательный проект. В нем принимают участие более 30 молодых белорусских режиссеров и актеров.



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Теги: Минск
 
 
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Под эгидой Александринского театра в Минске стартовал образовательный проект. В нем принимают участие более 30 молодых белорусских режиссеров и актеров.
 
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