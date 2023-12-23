|
Александринский и Купаловский театры подписали соглашение о сотрудничестве
23.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александринский театр Санкт-Петербурга и Купаловский театр Минска подписали соглашение о сотрудничестве, передает «МИР 24».
«Есть такие инициативы, которые не звучали ни на одной из резиденций национальной театральной школы и однозначно будут востребованы не только в Беларуси, но и в России. Еще одно направление – мы говорим о том, что в будущем в рамках подписанного соглашения мы с национальным театром Республики Беларусь сможем организовать обменные дни. Мы не живем прежним форматом гастролей. Мы живем форматом дней», – сказал Сергей Емельянов.
Кроме того, под эгидой Александринского театра в Минске стартовал образовательный проект. В нем принимают участие более 30 молодых белорусских режиссеров и актеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под эгидой Александринского театра в Минске стартовал образовательный проект. В нем принимают участие более 30 молодых белорусских режиссеров и актеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)