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Лукашенко вручил подарок Деду Морозу во Дворце Республики
29.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко принял участие в
Сказочный лес в главном концертном зале страны. Дизайнерами новогодних интерьеров Дворца Республики стали школьники со всей Беларуси. На праздник приехали самые креативные и творческие, отличники в учебе, победители конкурсов и олимпиад.
Новый год – время подарков. Всем участникам достались сюрпризы от президента. И даже Деду Морозу со Снегурочкой.
«Вот видите, и вам веселее, и Дед Мороз заулыбался сразу. Снегурочка довольна», –заметил президент.
Улыбаются и дети, которым нужна поддержка взрослых. Это те, кто потеряли родителей или имеют проблемы со здоровьем. Во Дворце Республики их несколько сотен. Но акция «Наши дети» охватила всю страну. Александр Лукашенко поблагодарил за это всех неравнодушных. А подрастающему поколению дал совет.
«Я вам хочу просто посоветовать, как человек, у которого детство было тоже непростое: все в ваших руках. Если вы захотите, вы будете крепкими настоящими белорусами. Кто-то, как это модно сейчас, в айтишники пойдет, кто-то станет настоящим растениеводом – будет любить свою землю. Кто-то станет педагогом, кто-то – великим ученым. Только надо проявить больше терпения и настойчивости», – сказал президент.
Александр Лукашенко пожелал всем жить мирно. Обратился президент и к тем, кто лишен такой возможности. На главную елку страны пригласили детей из Палестины, которых недавно эвакуировали в Беларусь.
И праздник будет для каждого ребенка. Для этого запустили «Машину новогоднего времени». Так называется спектакль. Герои преодолели подводный мир, ледяную пещеру, непроходимые горы и дремучий лес, чтобы спасти волшебство.
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Президент Беларуси принял участие в благотворительном празднике «Наши дети»
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