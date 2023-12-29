Лукашенко вручил подарок Деду Морозу во Дворце Республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике «Наши дети» . Во Дворец Республики на главную елку страны пригласили больше двух тысяч ребят со всей страны и из зарубежья, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сказочный лес в главном концертном зале страны. Дизайнерами новогодних интерьеров Дворца Республики стали школьники со всей Беларуси. На праздник приехали самые креативные и творческие, отличники в учебе, победители конкурсов и олимпиад.

«Я узнала это совсем недавно, когда мы сделали с мамой поделки. Я была очень рада, что нас пригласили». – «Я мечтала встретить президента. С ним постоять, пожать ему руку», – рассказали Арианна Грибуте и Ангелина Королева из Витебской области.

Новый год – время подарков. Всем участникам достались сюрпризы от президента. И даже Деду Морозу со Снегурочкой.

«Вот видите, и вам веселее, и Дед Мороз заулыбался сразу. Снегурочка довольна», –заметил президент.

Улыбаются и дети, которым нужна поддержка взрослых. Это те, кто потеряли родителей или имеют проблемы со здоровьем. Во Дворце Республики их несколько сотен. Но акция «Наши дети» охватила всю страну. Александр Лукашенко поблагодарил за это всех неравнодушных. А подрастающему поколению дал совет.

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