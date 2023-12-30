Принят новый Налоговый кодекс на 2024 год: собрали топ-10 изменений для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Сегодня официально опубликован закон от 27 декабря 2023 года № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», который вносит изменения в Налоговый кодекс Беларуси. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года, поэтому «Про бизнес» попросил директора юридической компании «Экономические споры» Сергея Белявского оперативно прокомментировать значительные корректировки в налоговой системе страны.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры»

— Вот десять наиболее важных, на мой взгляд, изменений:

1. Подоходный налог для физических лиц

С 2024 года вводится ставка подоходного налога в размере 25% для физических лиц, чьи доходы превышают 200 тыс. рублей в год. Это изменение затрагивает доходы от дивидендов, трудовых и гражданско-правовых договоров. Ожидается, что это повышение ставки окажет влияние на граждан с высоким доходом, стимулируя их к переориентации на более эффективные налоговые стратегии.

2. Налог на прибыль для организаций

Для организаций с налоговой базой налога на прибыль свыше 25 млн рублей ставка увеличивается с 20% до 25%. Это изменение направлено на увеличение налоговых поступлений от крупного бизнеса и выравнивание налоговой нагрузки между различными сегментами экономики.

3. НДС для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели больше не будут признаваться плательщиками НДС, что упрощает налоговую нагрузку на малый бизнес. Однако, если НДС был излишне предъявлен, налог придется уплатить. Это изменение упрощает налоговую систему для ИП, снижая их административную нагрузку.

4. Транспортный налог

Ставки транспортного налога увеличиваются в 10 раз для транспортных средств повышенной комфортности, возрастом до трех лет. Это изменение направлено на увеличение налоговых сборов от владельцев дорогих автомобилей и стимулирование использования менее роскошных транспортных средств.

5. Единый налог

Увеличиваются ставки единого налога для различных видов предпринимательской деятельности. Это изменение затрагивает ИП, занимающихся определенными видами деятельности, и направлено на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

6. Налог на профессиональный доход (НПД)

Вводятся изменения в применении НПД, включая устранение правовой неопределенности по возможности представления имущества в субаренду и новое ограничение на применение НПД при работе с действующими и бывшими нанимателями. Эти изменения направлены на уточнение и усиление контроля за применением НПД.

7. Налоговые льготы

Отменяются некоторые налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль и налогу на недвижимость, что направлено на оптимизацию налоговой системы и устранение неэффективных льгот. Молодые специалисты будут иметь право на получение ежемесячного налогового вычета в размере 620 рублей в течение обязательной работы по распределению, но не более семи лет со дня устройства на работу.

8. Изменения для ИП

ИП, чья выручка превысит 500 тыс. рублей, будут обязаны организовать коммерческую организацию. Это изменение направлено на перевод крупных ИП в более формализованные и регулируемые формы бизнеса.

9. Налог на недвижимость для физических лиц

Увеличивается налоговая база для исчисления налога на недвижимость для физических лиц в отношении коммерческой недвижимости в зависимости от ее площади. Это изменение направлено на увеличение налоговых поступлений от владельцев крупных площадей коммерческой недвижимости.

10. Ежегодная индексация налогов и налоговый контроль

Предусмотрена ежегодная индексация ставок налогов на прогнозный параметр инфляции, что включает земельный налог, налог на добычу природных ресурсов и другие. Это изменение направлено на адаптацию налоговой системы к изменениям в экономике. Вводятся новые формы налогового контроля, включая опросы налогоплательщиков без формального назначения налоговых проверок, что усиливает инструментарий налогового контроля.