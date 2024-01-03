|
Родившихся в новогоднюю полночь младенцев и их мам поздравили в Беларуси
03.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси новорожденным, которые появились на свет в первую минуту нового года, передали подарки и поздравления от президента. Таких счастливчиков, у которых в документах будет стоять время рождения 00:01, – трое. Двое в Минске и один ребенок в Витебске. О самых маленьких, но уже знаменитых белорусах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
«Я только родила, и все вот салюты. Я говорю: вот такого никогда не было, что после родов для нас было столько салютов. Так оказалось, что все салюты города были для нас», – сказала Олеся Филистович.
«Если мир будет, если будет на земле покой, то вырастут дети. Земли хватает, я говорю. Учеными может все не будут, кто-то будет помогать папе на тракторе ездить, кто-то маме корову доить. А кто-то может будет с папкой ходить. Говорю всегда детям: надейтесь на свой ум, на свои силы», – поделилась Олеся Филистович.
Маленький Александр от своего тезки Александра Лукашенко 3 января получил подарок. В нем все, что необходимо для новорожденных. Помимо этого, родителям – дополнительные льготы. В Беларуси созданы все условия, чтобы на свет появлялось больше малышей. Быть мамой почетно, а многодетной – вдвойне.
Подарок от президента достался и маленькой минчанке Наталье. Теперь чета Зайцевых многодетная: девочка третья в семье.
Третьим героем первой минуты нового года стал настоящий богатырь из Витебска. Теодор Колесников весит больше четырех килограммов. Для мамы Алисы это был сюрприз, как и знакомство с белорусским здравоохранением. Семья недавно переехала из Латвии.
В первые часы нового года в Беларуси родились 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков. В Минздраве шутят и рассчитывают, что паритет к концу года восстановится. Чтобы на 10 девушек было как минимум девять юношей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые часы нового года в Беларуси родились 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)