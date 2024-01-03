Родившихся в новогоднюю полночь младенцев и их мам поздравили в Беларуси

«Если мир будет, если будет на земле покой, то вырастут дети. Земли хватает, я говорю. Учеными может все не будут, кто-то будет помогать папе на тракторе ездить, кто-то маме корову доить. А кто-то может будет с папкой ходить. Говорю всегда детям: надейтесь на свой ум, на свои силы», – поделилась Олеся Филистович.

Маленький Александр от своего тезки Александра Лукашенко 3 января получил подарок. В нем все, что необходимо для новорожденных. Помимо этого, родителям – дополнительные льготы. В Беларуси созданы все условия, чтобы на свет появлялось больше малышей. Быть мамой почетно, а многодетной – вдвойне.

«Многодетные семьи имеют достаточное количество льгот. Не ушли льготы, которые касаются в целом при рождении ребенка. У нас, наверное, и больничный по родам – один из самых длительных. Отпуск по уходу за ребенком – один из самый длительный. Материнский капитал, льготы при получении жилья. Как говорит наш президент: двое для себя, третий это мой, а десятый, я уже не знаю», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Подарок от президента достался и маленькой минчанке Наталье. Теперь чета Зайцевых многодетная: девочка третья в семье.

«Рождение ребенка – это, конечно, радость. Но нужно набраться сил, терпения», – отметила многодетная мама Анна Зайцева.

Третьим героем первой минуты нового года стал настоящий богатырь из Витебска. Теодор Колесников весит больше четырех килограммов. Для мамы Алисы это был сюрприз, как и знакомство с белорусским здравоохранением. Семья недавно переехала из Латвии.

«Не ожидала такого внимания. Эмоции позитивные. Хотелось бы сказать большое спасибо за все. Спасибо!» – поблагодарила Алиса Колесникова.

В первые часы нового года в Беларуси родились 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков. В Минздраве шутят и рассчитывают, что паритет к концу года восстановится. Чтобы на 10 девушек было как минимум девять юношей.