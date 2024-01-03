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Родившихся в новогоднюю полночь младенцев и их мам поздравили в Беларуси

03.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Родившихся в новогоднюю полночь младенцев и их мам поздравили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси новорожденным, которые появились на свет в первую минуту нового года, передали подарки и поздравления от президента. Таких счастливчиков, у которых в документах будет стоять время рождения 00:01, – трое. Двое в Минске и один ребенок в Витебске. О самых маленьких, но уже знаменитых белорусах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

«Я только родила, и все вот салюты. Я говорю: вот такого никогда не было, что после родов для нас было столько салютов. Так оказалось, что все салюты города были для нас», – сказала Олеся Филистович.

Александр должен был появиться в январе. И не подвел, но преподнес сюрприз. Родился под бой курантов. Малыш десятый в семье Филистович. Мама Олеся – человек верующий. Говорит: готова и 15 родить, если Бог даст.

«Если мир будет, если будет на земле покой, то вырастут дети. Земли хватает, я говорю. Учеными может все не будут, кто-то будет помогать папе на тракторе ездить, кто-то маме корову доить. А кто-то может будет с папкой ходить. Говорю всегда детям: надейтесь на свой ум, на свои силы», – поделилась Олеся Филистович.

Маленький Александр от своего тезки Александра Лукашенко 3 января получил подарок. В нем все, что необходимо для новорожденных. Помимо этого, родителям – дополнительные льготы. В Беларуси созданы все условия, чтобы на свет появлялось больше малышей. Быть мамой почетно, а многодетной – вдвойне.

«Многодетные семьи имеют достаточное количество льгот. Не ушли льготы, которые касаются в целом при рождении ребенка. У нас, наверное, и больничный по родам – один из самых длительных. Отпуск по уходу за ребенком – один из самый длительный. Материнский капитал, льготы при получении жилья. Как говорит наш президент: двое для себя, третий это мой, а десятый, я уже не знаю», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Подарок от президента достался и маленькой минчанке Наталье. Теперь чета Зайцевых многодетная: девочка третья в семье.

«Рождение ребенка – это, конечно, радость. Но нужно набраться сил, терпения», – отметила многодетная мама Анна Зайцева.

Третьим героем первой минуты нового года стал настоящий богатырь из Витебска. Теодор Колесников весит больше четырех килограммов. Для мамы Алисы это был сюрприз, как и знакомство с белорусским здравоохранением. Семья недавно переехала из Латвии.

«Не ожидала такого внимания. Эмоции позитивные. Хотелось бы сказать большое спасибо за все. Спасибо!» – поблагодарила Алиса Колесникова.

В первые часы нового года в Беларуси родились 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков. В Минздраве шутят и рассчитывают, что паритет к концу года восстановится. Чтобы на 10 девушек было как минимум девять юношей.



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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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В первые часы нового года в Беларуси родились 32 ребенка: 21 девочка и 11 мальчиков.
 
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