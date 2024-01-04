Детский новогодний праздник устроили во Дворце Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хозяевами Дворца Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – 3 января стали дети. Для них устроили новогодний праздник. Это подарок от Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

В зале торжественных церемоний множество елок и персонажей из любимых мультфильмов. С ними гости сделали десятки фотографий. Смастерили и сувениры своими руками для родных и близких под руководством опытных ремесленников.

«Сделала открытку бабушке. Я ей написала поздравление, чтобы оно ее всегда согревало в холодные дни», – сказала школьница из Могилевской области Милана Суровицкая.

Главная часть программы – красочное шоу. Ключевой посыл этой истории – дружба и единство. Это основа белорусских традиций. На праздник пригласили тех, кто добился успехов в учебе, спорте и творчестве, а также ребят из многодетных, неполных семей и воспитанников домов-интернатов. В подарок все гости получили сладости от президента Беларуси.

Благотворительные праздники во Дворце Независимости продлятся до 5 января.