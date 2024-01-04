ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детский новогодний праздник устроили во Дворце Независимости в Минске

04.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Детский новогодний праздник устроили во Дворце Независимости в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Хозяевами Дворца Независимости – рабочей резиденции президента Беларуси – 3 января стали дети. Для них устроили новогодний праздник. Это подарок от Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

В зале торжественных церемоний множество елок и персонажей из любимых мультфильмов. С ними гости сделали десятки фотографий. Смастерили и сувениры своими руками для родных и близких под руководством опытных ремесленников.

Гороскоп подарков: что мечтают получить на Новый год разные знаки зодиака
Купить подарки лучше заранее, пока Венера не стала ретроградной
«Было очень интересно. Я сделал красивую свечу. Мне сказали, что за сегодня она лучшая. Брелок сделал, сестре взял все необходимое для брелока, чтобы она сама что-то нарисовала», – отметил школьник из Минского района Владислав Жук.

«Сделала открытку бабушке. Я ей написала поздравление, чтобы оно ее всегда согревало в холодные дни», – сказала школьница из Могилевской области Милана Суровицкая.

Главная часть программы – красочное шоу. Ключевой посыл этой истории – дружба и единство. Это основа белорусских традиций. На праздник пригласили тех, кто добился успехов в учебе, спорте и творчестве, а также ребят из многодетных, неполных семей и воспитанников домов-интернатов. В подарок все гости получили сладости от президента Беларуси.

Благотворительные праздники во Дворце Независимости продлятся до 5 января.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздник пригласили тех, кто добился успехов в учебе, спорте и творчестве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские «моржи» устроили традиционные купания в первые дни Нового года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2024
Mir24.TV Belarus
04.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика