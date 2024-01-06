«В 9-м классе учителя говорили „станешь трактористом“, а я получал больше, чем вся учительская». Белорус зарабатывает на YouTube до $12 тысяч в месяц

Источник материала: ProBusiness



Валентин Сушнев.

Считается, что на YouTube хорошо зарабатывают лишь известные блогеры, но история Валентина Сушнева доказывает обратное. В 14 лет парень освоил азы видеомонтажа и стал зарабатывать тысячи долларов на «роликах без лица», разрушая стереотипы о карьерном росте. К 18 годам Валентин управляет пятью собственными каналами, продюсирует блогеров-миллионников и учит людей зарабатывать на YouTube. «Про бизнес» поговорил с парнем о том, как он попал в эту сферу, на что тратит деньги и чем вдохновляется.

«Никто в 14 лет не имел понятия, как найти свое дело, которым ты будешь всю жизнь заниматься с огнем в глазах»

— Моя жизнь круто изменилась, когда я пошел в 9-й класс. Уже тогда мои сверстники начинали задумываться о том, куда можно поступить, а я не мог отделаться от мысли, что это навязанный путь. На самом деле никто из нас в 14 лет не имел понятия, как найти свое дело, которым ты будешь всю жизнь заниматься с огнем в глазах. Мне стало интересно: можно ли двигаться как-то иначе? Так, я начал смотреть истории успешных людей из списка Forbes и пытался понять, что их отличает от остальных. Это замотивировало начать зарабатывать первые деньги. Я жил в небогатой семье с мамой и маленькой сестрой, без отца.





Уже тогда у меня было понимание, что интернет — это ключ к первым деньгам. Поэтому после школы я садился за старый мамин компьютер и пытался как-то зарабатывать. Так научился делать ботов для разных телеграмм-каналов и начал брать первые коммерческие заказы. Деньги были совсем небольшие, но сам факт заработка в 14 лет стал для меня показателем того, что я на верном пути.

Я продолжал мониторить разные темы, был подписан на большое количество профильных каналов, и однажды на глаза попался любопытный мануал по заработку на Youtube. Идея была очень простой — воровать чужой контент, переделывать его и зарабатывать на просмотрах. Мне очень понравилась задумка, но было ясно, что идти по пути плагиата — слишком рискованно и ненадежно.





«Взял за основу самый успешный кейс и продолжил клепать видео в промышленных масштабах»

Решил делать собственные «ролики без лица» и в качестве ниши выбрал новости, истории и факты. Алгоритм был простым: я брал статьи на новостных порталах, озвучивал их с помощью робота и вставлял релевантное видео для фона. Я повторял этот ритуал ежедневно в течение двух недель и дошел до отметки в 4 тысячи просмотров на одном из роликов. Сделал выводы по контенту, взял за основу самый успешный кейс и продолжил клепать видео в промышленных масштабах.

Бешеная настойчивость была вознаграждена: всего спустя 5 недель с момента создания канала я пробил порог монетизации (1000 подписчиков и 4000 часов просмотров), а ролики стали набирать по 100 тысяч просмотров. На то время Youtube платил примерно 0,4 цента за каждую тысячу, поэтому в день я зарабатывал около $ 30−40. В первый месяц получилось сделать $ 1000, во второй — $ 2500, а третий и вовсе принес около $ 4200.





Получается, что за первые 3 месяца монетизации я сделал кассу на $ 8 тысяч, — неплохой результат для школьника в 14 лет.

Мама, конечно, видела, что я монтирую какие-то ролики, но не вдавалась в подробности. Она просто не верила, что так реально зарабатывать. Даже когда я показывал первые цифры с доходами, ее это не особо впечатляло, потому что деньги нельзя было пощупать. Тут дело в том, что по правилам Youtube для разблокировки транзакций необходимо получить бумажное письмо на свой физический адрес, а почтовая доставка из Штатов — это долгий процесс, поэтому целых два месяца я постоянно ходил на почту в надежде увидеть заветное письмо.





Иногда это доходило до навязчивой паранойи, ведь было очень трудно в очередной раз возвращаться домой ни с чем, но недели томительного ожидания все же закончились. Однажды утром я проснулся и увидел в руках мамы долгожданное письмо — будто из Хогвартса.

Тот момент подарил мне самые сильные эмоции в жизни и перевернул мою реальность.

Мы достаточно долго думали, как сделать корректное юридическое оформление, но это были, скорее, приятные бюрократические формальности. Главное, что теперь большие деньги стали осязаемыми и обязанность по уплате налогов исполнена.



Первый заработок Валентина.

«На фоне активности в Youtube у меня начала скатываться успеваемость»

Первым делом я купил маме и бабушке по новому смартфону, а себе — ноутбук и музыкальную студию, потому что у меня всегда был интерес к развитию в музыке. О своих успехах я не спешил никому рассказывать: знала только мама и, наверное, лучший друг. Я полностью забросил увлечение футболом, сконцентрировался на развитии новых каналов и взял себе в помощь человека, которому позже смог делегировать весь процесс создания контента. Так, к 15 годам я перешел на полный пассив и стабильно зарабатывал $ 2−3 тысячи в месяц. Чуть позже пришла первая серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков, хотя когда ее доставили, канал уже насчитывал больше 200 тысяч (сейчас там 430 тысяч подписчиков).





Разумеется, на фоне активности в Youtube у меня начала скатываться успеваемость. Учителя все чаще говорили что-то вроде: «Такими темпами станешь трактористом». Но я пропускал это мимо ушей. Внутри было приятное ощущение, что я занимаюсь тем, что мне искренне нравится и приносит доход больше, чем у всей учительской вместе взятой. Это было непередаваемое ощущение: будто весь мир в один миг перевернулся. Уже тогда понял, что не хочу идти по стандартной схеме школа — университет — работа. Я просто не вижу в этом смысла, потому что не нашел такой интересной сферы, которой готов отдать 4−5 лет жизни. Для меня намного рациональнее вложить свою энергию и ресурсы в то, что я хорошо понимаю и знаю как масштабировать.

Конечно, родственники относятся к этому скептически, часто мелькает фраза «Ты же понимаешь, что это все временно, а вот корочка тебе всегда поможет». Но я продолжаю игнорировать эту установку, и мама с бабушкой, кажется, приняли мою позицию, особенно когда к 16 годам я стал полноценным кормильцем семьи.





Я никогда не придерживался принципа «счастье любит тишину», скорее, мне было просто непонятно: а кому вообще рассказывать о своих успехах?

Как-то раз я все-таки поделился своей историей с приятелем детства, а он создал похожий канал, став одним из моих главных конкурентов в нише с 250+ тысяч подписчиков.

С тех пор я больше не показываю свои каналы, потому что, изучив их, можно выявить мой алгоритм и повторить успех. Эти знания я поместил в обучающий продукт и помогаю всем желающим развиваться в этой сфере и зарабатывать на YouTube. Думаю, что главной точкой притяжения для людей служит мой возраст как доказательство того, что в этой жизни возможно все.





«Я уважаю людей, которые стремятся как-то двигаться вперед и расширять свои горизонты»

Мне захотелось транслировать свой опыт миру, потому что появилась куча свободного времени благодаря сформированной команде видеомейкеров и большому желанию менять судьбы людей к лучшему. Я преодолел свою застенчивость и завел блог в Instagram , чтобы заявить о себе и, наконец-то, подружиться с камерой. Благодаря нашей совместной работе многие пришли к результату и добились успеха всего за несколько месяцев, а ведь когда-то мне, чтобы выстроить полноценную стратегию, понадобилось 4 года.





За все это время я сформировал свою команду последователей, которые совершенно безвозмездно помогают мне, однако приобретают огромный опыт, находясь в моем окружении. Мы анализируем тренды и помогаем найти наилучшую нишу по соотношению «личный интерес / перспективность». Есть ниши более простые, куда приходят ребята, которые даже с телефона могут играть в игру и делать из этого контент, так как там нет особо завышенных требований. А есть ниши с определенной конкуренцией, которую можно легко пробивать за счет правильных инструментов и ускорителей для роликов, что мы и делаем. Если человек хочет принципиально снимать канал с лицом, то мы составляем ему контент-план, стратегию роста и начинаем двигаться. Если же человек приходит с финансовой целью, то мы особо не стремимся к каким-то тяжелым нишам, а идем более простым путем, где существуют правильные технологии для пробивания конкуренции и быстрого роста.





Я максимально уважаю людей, которые стремятся как-то двигаться вперед и расширять свои горизонты. Один из примеров — Юра, который работал укладчиком на заводе, пока не занялся YouTube. Теперь его ежемесячный доход составляет $ 10 тысяч. Кстати, недавно мне написал мужчина, которому 52 года, что еще раз доказывает, что начинать никогда не поздно.

«Хочу собрать капитал, чтобы в нужный момент вложиться в пока неизвестный проект мечты»

Уже в ближайшее время я планирую запустить курсы, которые будут включать в себя много обучающих продуктов с разной специализацией, поэтому диапазон чеков очень широкий — от $ 300 до $ 5000. Последний чек — это стоимость моего личного наставничества. Я установил такой прайс, потому что всегда полностью погружаюсь в человека и за руку привожу его к результату, внедряя в свое окружение и передавая накопленный опыт.





Думаю, что мой самый большой совокупный месячный доход за все время — что-то около $ 12 тысяч.

Вообще, у меня есть большая цель сформировать капитал, чтобы в нужный момент была возможность вложиться в пока неизвестный проект мечты, но сейчас у меня достаточно плохо с финансовой грамотностью. Не могу назвать себя транжирой, но раньше я постоянно брал деньги из заначки на черный день, пока не передал все средства на хранение бабушке, запретив выдавать мне деньги под любым предлогом. Сейчас я даже не могу вспомнить куда все это уходило, ведь у меня практически не было необдуманных трат. Единственное, что приходит в голову — спонтанная поездка в Москву, где мы вместе с мамой пошли на концерт западного артиста и заселились в дорогой отель в Москва-сити, а на следующий день я поехал в ЦУМ и купил себе ремень за 30 тысяч российских рублей.





Но я ни о чем не жалею, потому что та поездка дала мне огромный заряд энергии. Я понял, что могу жить здесь и сейчас, прямо как в кино, а не откладывать все на потом. Думаю, что в моей жизни нет каких-то сумасшедших трат, в том числе потому что я негативно отношусь к алкоголю и никогда его не пробовал.

Сейчас для комфортной жизни в Минске мне достаточно $ 1500−2000 в месяц: в первую очередь, чтобы оплачивать абонементы в спортзал, бокс, питание и такси. Кстати, очень скоро я собираюсь получить права, поэтому задумываюсь над тем, чтобы купить себе машину. Вообще, квартира и машина — это мои главные цели в ближайшем будущем, но пока я точно не определился, где хочу жить. Есть огромное желание пожить хотя бы полгода в Москве, а потом где-нибудь в теплых странах. Еще мне очень хочется побольше путешествовать, потому что лучшие инвестиции — это инвестиции в состояние души. Так что в следующем году мы с мамой точно куда-нибудь поедем.





Думаю, что сейчас моим главным увлечением по жизни остается музыка. Уже достаточно продолжительное время я занимаюсь рэпом: беру Instrumental Beat, в голову начинает приходить текст — и так формируется цельная картина. Если получается потенциально классный трек, то еду записывать его на студию, а потом отправляю на мастеринг и сведение. Иногда мы с командой даже снимаем какие-то фрагменты и делаем из них мини-клипы. Кстати, буквально на днях у меня вышел первый альбом из 7 треков, и в честь этого мы даже сделали брендированный мерч в виде 20 худи.

Изначально я занимался музыкой просто, чтобы самому кайфовать, а сейчас понимаю, что когда-нибудь это может выстрелить и я начну выступать, как мне всегда и хотелось. Конечно, музыкальный продакшен — это недешевое удовольствие, но у меня и нет никаких финансовых ожиданий. Да, будет очень круто, если мои начинания дадут денежную отдачу, но пока музыка для меня — это история сугубо про личное удовольствие и самореализацию.



