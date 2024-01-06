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Рождество Христово: как украсили к празднику православные храмы Беларуси?

06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рождество Христово: как украсили к празднику православные храмы Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусы готовятся к встрече Рождества Христова. В стране около 40 православных монастырей и более двух тысяч храмов и часовен. Как их украсили к великому дню, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Среди снега – яркие огни: игрушки и гирлянды. Первым делом в Свято-Елисаветинском монастыре, единственной монашеской обители Минска, украсили дворики. Ближе к Рождеству праздничное убранство появилось и в храмах. В каждом – ели, но только живые, как символ вечности. Одно из главных украшений – Рождественский вертеп.

Как православные отмечают Рождество Христово?
Пояснения священника
«Мы, например, делаем такой каркас, заплетаем его елками, украшаем гирляндами. Внутри, как обычно, ставится композиция, состоящая из Божьей Матери с Богом-младенцем, старца Иосифа, пастухов и животных, которые были в яслях», – рассказала монахиня Илария.

Праздник отмечается ночью. Но в разных храмах страны есть свои традиции. Так, в столичном монастыре будет не одна, а три литургии. Не только ночью, но и утром.

«Свершилось самое большое чудо на этот праздник, которое вообще возможно. Я попала в Свято-Елисаветинский монастырь, и через какое-то небольшое время меня благословили на монашеский постриг», – поделилась монахиня Фомаида.

Рождество Христово входит в число 12 главных праздников православной церкви. У верующих принято вспоминать великое событие, от которого ведется современное летоисчисление. В этот день в Вифлееме у Девы Марии родился божественный младенец Иисус Христос.

«Для нас праздник Рождества Христова и для всего человечества, для всей Земли имеет великое значение. Мы имеем возможность спасения нашей души именно через Христа. Именно через него пришло в мир спасение, над землей воссиял свет Вифлеемской звезды», – сказал настоятель прихода храма святого преподобного Паисия Святогорца, протоиерей Виктор Никончик.

В Рождестве Бог воплотился, стал человеком и показал пример смирения. Сегодня приобщиться к торжеству помогают атрибуты праздника. Их на рождественский фестиваль в Минск привезли из монастырей и храмов не только Беларуси, но и России, Греции, Сирии, Боснии и Герцеговины.

В Беларуси православное Рождество Христово не только религиозный, но и государственный праздник.



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Теги: Минск
 
 
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В стране около 40 православных монастырей и более двух тысяч храмов и часовен.
 
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