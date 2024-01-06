Рождество Христово: как украсили к празднику православные храмы Беларуси?

Праздник отмечается ночью. Но в разных храмах страны есть свои традиции. Так, в столичном монастыре будет не одна, а три литургии. Не только ночью, но и утром.



«Свершилось самое большое чудо на этот праздник, которое вообще возможно. Я попала в Свято-Елисаветинский монастырь, и через какое-то небольшое время меня благословили на монашеский постриг», – поделилась монахиня Фомаида.

Рождество Христово входит в число 12 главных праздников православной церкви. У верующих принято вспоминать великое событие, от которого ведется современное летоисчисление. В этот день в Вифлееме у Девы Марии родился божественный младенец Иисус Христос.

«Для нас праздник Рождества Христова и для всего человечества, для всей Земли имеет великое значение. Мы имеем возможность спасения нашей души именно через Христа. Именно через него пришло в мир спасение, над землей воссиял свет Вифлеемской звезды», – сказал настоятель прихода храма святого преподобного Паисия Святогорца, протоиерей Виктор Никончик.

В Рождестве Бог воплотился, стал человеком и показал пример смирения. Сегодня приобщиться к торжеству помогают атрибуты праздника. Их на рождественский фестиваль в Минск привезли из монастырей и храмов не только Беларуси, но и России, Греции, Сирии, Боснии и Герцеговины.

В Беларуси православное Рождество Христово не только религиозный, но и государственный праздник.