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Рождество Христово: как украсили к празднику православные храмы Беларуси?
06.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы готовятся к встрече Рождества Христова. В стране около 40 православных монастырей и более двух тысяч храмов и часовен. Как их украсили к великому дню, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Среди снега – яркие огни: игрушки и гирлянды. Первым делом в Свято-Елисаветинском монастыре, единственной монашеской обители Минска, украсили дворики. Ближе к Рождеству праздничное убранство появилось и в храмах. В каждом – ели, но только живые, как символ вечности. Одно из главных украшений – Рождественский вертеп.
Праздник отмечается ночью. Но в разных храмах страны есть свои традиции. Так, в столичном монастыре будет не одна, а три литургии. Не только ночью, но и утром.
Рождество Христово входит в число 12 главных праздников православной церкви. У верующих принято вспоминать великое событие, от которого ведется современное летоисчисление. В этот день в Вифлееме у Девы Марии родился божественный младенец Иисус Христос.
«Для нас праздник Рождества Христова и для всего человечества, для всей Земли имеет великое значение. Мы имеем возможность спасения нашей души именно через Христа. Именно через него пришло в мир спасение, над землей воссиял свет Вифлеемской звезды», – сказал настоятель прихода храма святого преподобного Паисия Святогорца, протоиерей Виктор Никончик.
В Рождестве Бог воплотился, стал человеком и показал пример смирения. Сегодня приобщиться к торжеству помогают атрибуты праздника. Их на рождественский фестиваль в Минск привезли из монастырей и храмов не только Беларуси, но и России, Греции, Сирии, Боснии и Герцеговины.
В Беларуси православное Рождество Христово не только религиозный, но и государственный праздник.
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В стране около 40 православных монастырей и более двух тысяч храмов и часовен.
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