«Когда курс „скачет“, появляется много россиян». Репортаж с авторынка «Малиновка»

Источник материала: ProBusiness





В начале 2023 года крупнейшие автодилеры Беларуси рассказывали о том, как выжили после февраля 2022-го и предрекали рост спроса на подержанные авто. Так и произошло , но положение продавцов все равно было тяжелое. К концу 2023-го ситуация, похоже, изменилась: Беларусь заняла второе место в объеме поставок подержанных авто в соседнюю Россию (15,4%). «Про бизнес» сходил на авторынок «Малиновка», чтобы вяснить, в каком состоянии сейчас продажи авто с пробегом и действительно ли среди покупателей так много россиян.

Примечание: все имена изменены по просьбе собеседников, а фото носят иллюстративный характер и не имеют к ним отношения.

«Ситуация по сравнению с прошлым годом выровнялась»

Заметно, что покупателей на рядах с автомобилями практически нет. Удалось насчитать около десятка человек, хотя мы заметили, что кто-то уже успел купить несколько недешевых представителей немецкого автопрома. Скорее всего, немноголюдность связана с тем, что мы пришлю на рынок в будний день, а большая часть клиентов приходит все-таки на выходных.





Среди машин в продаже есть и бюджетные варианты, а есть и BMW, цены на которые колеблются в диапазоне $ 130−150 тысяч. Удивляют цены на новые авто марки Lada — $ 15 тысяч. Продавцы говорят, что в основном их покупают россияне. Среди них это самая популярная марка автомобилей, а цены по меркам Москвы невысокие.





Продавцы общаются не очень охотно и в основном на вопрос о ситуации с продажами отвечают банально: «Нормально». Те, кто согласился ответить на вопросы журналиста, говорят, что «ситуация по сравнению с прошлым годом выровнялась, но россияне, как и в прошлом году, ездят нечасто».





«Пик продаж был в 2021 году: тогда россияне скупали все, что было»

Виталий занимается продажей автомобилей больше 10 лет и говорит, что пик продаж пришелся на 2021 год. Тогда, по его словам, «россияне скупали здесь все», и, если сейчас ряды с авто полные, то в то время стояло по 3−4 машины, товар «уходил очень быстро».





Артур и Карен говорят, что сейчас покупать россияне не очень хотят из-за высокого курса и поднятого утильсбора. А вот когда курс «скачет», они приезжают на белорусский авторынок намного охотнее. По словам продавцов, клиенты у них есть, хотя вырос интерес к более дешевому сегменту. По их мнению, сейчас можно купить нового «китайца» из салона с гарантией и сервисом, поэтому белорусы предпочитают именно такой вараинт.

В целом ситуацию продавцы характеризуют как стабильную: машины по-прежнему продаются, и заработать на этом тоже удается. Что касается китайских авто, то ситуацию никак не комментируют: на авторынке в основном представлены машины европейских и американских брендов.





Среди белорусов популярны машины среднего и низкого ценового сегмента — лидерами продаж являются «Пежо», «Фольксваген» и «Ситроен».

Кстати, продавцы подтверждают, что зимой и в будние дни людей всегда было немного, пик белорусского авторынка — суббота и воскресенье.





«Рост цен на масло и запчасти был, как только ввели санкции, но мы быстро нашли способы все ввозить другими путями»

В павильонах с новыми автозапчастями ситуация отличается. Они вообще не выглядят пустыми, практически на всех точках есть продавцы, а покупателей ходит не так уж и мало.

Александр просит не фотографировать его («не хочет светиться»), но охотно соглашается рассказать, как идут дела в его бизнесе. Вместе со своим партнером он занимается продажей автомасел и мелких автозапчастей. С продажами у него все достаточно неплохо, и, по его словам, ситуация сейчас выровнялась:





— Рост цен на масло и запчасти был, как только ввели санкции, но мы быстро нашли способы все ввозить другими путями, — говорит Александр. — Поэтому себестоимость продукции снизилась и поток клиентов увеличился, но незначительно.

Александр видит причину в том, что спада как такового и не было. На его продукцию всегда есть спрос. Если по поводу покупки новой машины люди еще могут подумать, то масло или мелкие запчасти для ремонта нужны всегда.





«На пике продаж в Россию уходило по 500 „Мустангов“ в год»

Павел делится, что раньше хорошо продавались «Мустанги», покупали их в основном россияне. Он объясняет это тем, что в этих машинах большой объем двигателя, и в Россию ввозить их дорого, а в Беларусь такие машины ввозили с льготной растаможкой и цена была очень приятной.





Конечно, когда ввели санкции, был резкий скачок цен: тогда покупателей стало немного меньше. Но очень быстро нашли пути доставки продукции с минимальными издержками, и цены выровнялись, а покупатели вернулись. Если раньше везли масло и запчасти из Европы, то сейчас все чаще из Турции и азиатских стран, также получилось наладить доставку из Польши.

Павел говорит, что бывают дни, когда среди покупателей одни россияне, еще очень часто приезжают казахи, но большая часть клиентов все-таки белорусы.





Ирина занимается продажей аксессуаров для автомобилей. По ее словам, спрос стабильный, но раньше продаж было больше. Сейчас в ее сегменте сильно выросла конкуренция, открываются точки в торговых центрах и на авторынках, но спрос по-прежнему есть.





На рынке б/у запчастей разговаривать с журналистам никто не захотел, все продавцы на вопрос о том, какая ситуация у них, бурчат: «Нормальная». Но сразу бросается в глаза, что клиентов там намного больше, чем в павильонах с новыми деталями. Возможно, это объясняется тем, что спрос на запчасти есть всегда, но покупательская способность падает, поэтому автовладельцы покупают подержанные товары.



