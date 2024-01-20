Свыше ста братских могил обнаружили в Беларуси в 2023 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минувшем году в Беларуси обнаружили свыше ста братских могил. В каждой из них захоронены больше двух тысяч человек – как военных, так и мирных жителей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед, передает телеканал «МИР 24».

В настоящее время идет расследование дела о геноциде белорусского народа. Уже известно, что каратели сожгли свыше 12 тысяч населенных пунктов. Следователи работают над тем, чтобы узнать имена военнопленных, пропавших без вести за время оккупации.

«На данный момент нам удалось установить имена только двух военнослужащих. Один из них числился пропавшим без вести с февраля 42-го года под Ржевом. Мы стараемся все необходимое сделать для того, чтобы идентифицировать останки», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Следствию помогают также российские эксперты из фонда «Историческая память». За время оккупации Беларуси захватчики и их пособники провели почти 200 карательных операций.