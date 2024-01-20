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Свыше ста братских могил обнаружили в Беларуси в 2023 году
20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минувшем году в Беларуси обнаружили свыше ста братских могил. В каждой из них захоронены больше двух тысяч человек – как военных, так и мирных жителей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед, передает телеканал «МИР 24».
В настоящее время идет расследование дела о геноциде белорусского народа. Уже известно, что каратели сожгли свыше 12 тысяч населенных пунктов. Следователи работают над тем, чтобы узнать имена военнопленных, пропавших без вести за время оккупации.
Следствию помогают также российские эксперты из фонда «Историческая память». За время оккупации Беларуси захватчики и их пособники провели почти 200 карательных операций.
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В настоящее время идет расследование дела о геноциде белорусского народа, совершенном нацистскими захватчиками.
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