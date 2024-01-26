Погода в СНГ: похолодание пришло в Кыргызстан и Таджикистан, в Казахстане сильный ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в пятницу минус три, небольшой снег. Обильные осадки и во многих странах Содружества, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Непогода сегодня на большей территории Казахстана. В центре и на севере метели, на востоке страны – ветер с порывами до 20 метров в секунду. Юго-восток республики во власти снегопада, в Алматы минус два градуса.

К утру в городе выпало два сантиметра осадков. В уборке улиц и тротуаров задействованы более 400 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих. В приоритете расчистка тротуаров и остановочных комплексов. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к вечеру.

Кыргызстан



Кыргызстан накрыла белая пелена. Почти во всех областях страны идет снег. В Бишкеке резкое похолодание. После +11 температура воздуха опустилась до минус двух.

Утром жителей столицы ожидал неприятный сюрприз. Дороги и тротуары покрылись тонкой коркой льда. Специалисты МЧС рекомендуют держать дистанцию между машинами и не превышать скорость 30 км в час, а пешеходам быть внимательными и аккуратно переходить дорогу.

Таджикистан

Осадки и похолодание пришли в Таджикистан. В Душанбе дождь, переходящий снег, первый в этом году, но белого покрова в столице не будет. Днем воздух прогреется до 11 градусов, а вот ночью похолодает до плюс трех.

А вот в горных районах снег и туман. Лавиноопасная ситуация там сохранится до 29 января. Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению быть осторожными на горных трассах, подготовить свои транспортные средства, держать дистанцию и по возможности воздержаться от поездок через опасные участки.

Беларусь

В Беларуси в пятницу скользко. На дорогах и тротуарах гололедица . При этом идет мокрый снег с дождем и ветрено – порывы до 18 метров в секунду. На термометрах плюс два.

Спасатели предупреждают белорусов об опасности такой погоды. Во время гололедицы они просят выбирать обувь на рельефной подошве без каблуков. Из-за сильно ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи.