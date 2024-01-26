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Погода в СНГ: похолодание пришло в Кыргызстан и Таджикистан, в Казахстане сильный ветер
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве в пятницу минус три, небольшой снег. Обильные осадки и во многих странах Содружества, сообщают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Непогода сегодня на большей территории Казахстана. В центре и на севере метели, на востоке страны – ветер с порывами до 20 метров в секунду. Юго-восток республики во власти снегопада, в Алматы минус два градуса.
К утру в городе выпало два сантиметра осадков. В уборке улиц и тротуаров задействованы более 400 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих. В приоритете расчистка тротуаров и остановочных комплексов. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся к вечеру.
Кыргызстан
Утром жителей столицы ожидал неприятный сюрприз. Дороги и тротуары покрылись тонкой коркой льда. Специалисты МЧС рекомендуют держать дистанцию между машинами и не превышать скорость 30 км в час, а пешеходам быть внимательными и аккуратно переходить дорогу.
Таджикистан
Осадки и похолодание пришли в Таджикистан. В Душанбе дождь, переходящий снег, первый в этом году, но белого покрова в столице не будет. Днем воздух прогреется до 11 градусов, а вот ночью похолодает до плюс трех.
А вот в горных районах снег и туман. Лавиноопасная ситуация там сохранится до 29 января. Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению быть осторожными на горных трассах, подготовить свои транспортные средства, держать дистанцию и по возможности воздержаться от поездок через опасные участки.
Беларусь
В Беларуси в пятницу скользко.
Спасатели предупреждают белорусов об опасности такой погоды. Во время гололедицы они просят выбирать обувь на рельефной подошве без каблуков. Из-за сильно ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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