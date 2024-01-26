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Современные диспетчерский тренажер появился в академии авиации Беларуси

26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современные диспетчерский тренажер появился в академии авиации Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Белорусской государственной академии авиации появился современный диспетчерский тренажер. У техники широкий набор функций, сообщает «МИР 24».

Аппарат моделирует любые погодные условия: от солнечного дня до грозы или метели. Студенты смогут работать на нем в штатных условиях или задать параметры аварийной ситуации. Этот тренажер повторяет диспетчерские пункты реальных аэропортов.

«Будут выходить отсюда высококлассные специалисты, которые будут готовы непосредственно уже приступать к работе на рабочих местах в центрах управления воздушным движением и в других диспетчерских пунктах», – отметил заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет.

«Это серьезное оборудование, которое долго разрабатывалось. Долго мы писали техническое задание, изучали различные аспекты жизнедеятельности подобных систем. Данная система актуальна для многих стран, в том числе постсоветского пространства», – сказал ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.

Набор на диспетчеров ограничен. Их обучают по запросу аэропортов страны.



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Аппарат моделирует любые погодные условия: от солнечного дня до грозы или метели. Студенты смогут работать на нем в штатных условиях или задать параметры...
 
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