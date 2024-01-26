|
Современные диспетчерский тренажер появился в академии авиации Беларуси
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белорусской государственной академии авиации появился современный диспетчерский
Аппарат моделирует любые погодные условия: от солнечного дня до грозы или метели. Студенты смогут работать на нем в штатных условиях или задать параметры аварийной ситуации. Этот тренажер повторяет диспетчерские пункты реальных аэропортов.
«Это серьезное оборудование, которое долго разрабатывалось. Долго мы писали техническое задание, изучали различные аспекты жизнедеятельности подобных систем. Данная система актуальна для многих стран, в том числе постсоветского пространства», – сказал ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич.
Набор на диспетчеров ограничен. Их обучают по запросу аэропортов страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аппарат моделирует любые погодные условия: от солнечного дня до грозы или метели. Студенты смогут работать на нем в штатных условиях или задать параметры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)