Погода в СНГ: в Казахстане взрывают лед на реках, в Беларуси потеплело

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В большинстве областей Казахстана объявили штормовое предупреждение. Холодный фронт с зарядами снега добрался до юга и востока страны. Там сильные осадки и скорость ветра – до 20 метров в секунду. На дорогах скользко. Опасен лед и на водоемах. На реке Ульба его толщина достигает почти 30 сантиметров. Чтобы избежать заторов на реке и подтоплений ближайших поселков в сезон половодья, спасатели уже сейчас сдвигают мощный покров – взрывают лед. В Восточно-Казахстанской области примерно 70 паводковых участков, на которых нужно провести взрывы.

Армения

В Ереване сейчас минус два. Ночью местами – до шести градусов мороза. Будет пасмурно. Дорожные службы расчищают трассы. На отдельных участках сугробы достигают двух метров. На данный момент для машин с прицепом закрыт перевал Варденяц, а вот на автодорогах Абовянского, Сисианского, Артикского и Апаранского районов местами гололедица.