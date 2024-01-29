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Погода в СНГ: в Казахстане взрывают лед на реках, в Беларуси потеплело
29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В большинстве областей Казахстана объявили штормовое предупреждение. Холодный фронт с зарядами снега добрался до юга и востока страны. Там сильные осадки и скорость ветра – до 20 метров в секунду. На дорогах скользко. Опасен лед и на водоемах. На реке Ульба его толщина достигает почти 30 сантиметров. Чтобы избежать заторов на реке и подтоплений ближайших поселков в сезон половодья, спасатели уже сейчас сдвигают мощный покров – взрывают лед. В Восточно-Казахстанской области примерно 70 паводковых участков, на которых нужно провести взрывы.
Армения
В Ереване сейчас минус два. Ночью местами – до шести градусов мороза. Будет пасмурно. Дорожные службы расчищают трассы. На отдельных участках сугробы достигают двух метров. На данный момент для машин с прицепом закрыт перевал Варденяц, а вот на автодорогах Абовянского, Сисианского, Артикского и Апаранского районов местами гололедица.
В Беларуси – до плюс трех градусов и без осадков. Это выше, чем обычно в такой период. При этом добавилась гололедица. За зиму из-за скользких дорог и тротуаров пострадали более 14 тысяч человек. Погода испытывает белорусов и подтоплениями. Чаще реки «доходят» до подворий в Могилевской и Гомельской областях. В западной части страны такие случаи редки. Например, на реке Щара, притоке Немана. Однако и там уровень воды за несколько дней серьезно вырос. До опасной отметки осталось семь сантиметров, и каждый день вода все выше.
Кыргызстан
Бишкек окутал плотный туман. На дорогах плохая видимость. Днем – до минус трех, а в Иссык-Кульской области – оттепель. Однако сезон зимних видов спорта не закрыт. Лыжный хотят сделать самым массовым. В школе олимпийского резерва города-курорта Каракол открыли класс беговых лыж. Снаряжение для детей – бесплатное.
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В Армении прекратился снегопад – идет расчистка трасс. Кыргызстан окутал плотный туман – на дорогах плохая видимость.
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