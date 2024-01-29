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Редактор телеканала «МИР» получил премию Академии наук Беларуси

29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редактор телеканала «МИР» получил премию Академии наук Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Редактор телеканала «МИР» Руслан Турков победил в конкурсе Академии наук Беларуси на лучшее представление научных достижений 2023 года в СМИ. Руслан – один из авторов и ведущих программы «[Не]Фантастика» – рассказывает о главных разработках Беларуси. Подробности – в материале корреспондента Ангелины Казарцевой.

От чудо-геля, который восстанавливает кости, до отечественного эндопротеза коленного сустава. О научных открытиях, которые меняют нашу реальность, Руслан Турков рассказывает нескучно, так, чтобы было понятно простому зрителю.

«Самое главное – понять сначала самому, а потом уже простым языком рассказать об этом зрителю, чтобы ему тоже было понятно. Есть такая особенность у людей ученых говорить научным языком, поэтому до интервью я с ними проговариваю, чтобы было понятно и для простого обывателя, и, скажем так, не смешно звучало и для людей, которые «варятся в науке», – рассказал редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Руслан Турков.

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Будни «МИРа» в кадре и за кадром
От идеи до эфира – недели предварительной работы. Но даже, когда продумано все, случаются форс-мажоры.

«Мы начинали с темы про гидроксиапатит. Это строительный материал для кости человека, и, когда мы были в лаборатории, мне предложили один кристаллик и сказали: «Вы попробуйте сломать». На удивление всех (я прямо сам испугался в кадре) я этот кристалл сломал», – поделился Руслан Турков.

О пяти научных и технических достижениях страны Руслан рассказал в одной серии документального цикла «Время возможностей». И это не только проекты программы «[Не]Фантастика».

«Были и новые темы, которые мы подготовили специально для проекта «Время возможностей». Например, про ноутбук или прозрачный телевизор. До этого мы о них не говорили. Мы, кстати, были первой съемочной группой, которой удалось попасть на сборку отечественного ноутбука. До этого там не было ни одной съемочной группы. И мы посмотрели, как это все выглядит изнутри», – рассказал Руслан Турков.

Цикл программ оценили и в белорусской Академии наук. Вместе с благодарностями – награда за лучшее представление научных достижений в СМИ.

«Над проектом работала огромная команда. Это и операторы, и звукорежиссеры, и, конечно же, это награда также и их. И их заслуга в том, что проект заметили в Национальной академии наук и достойно оценили», – подчеркнул Турков.

Но для Руслана «МИР» не только в науке. В эфире телеканала автора можно увидеть и в программах «Сделано в Евразии» и «Белорусский стандарт».



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Руслан Турков победил в конкурсе на лучшее представление научных достижений 2023 года в СМИ.
 
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