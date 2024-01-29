Редактор телеканала «МИР» получил премию Академии наук Беларуси

«Мы начинали с темы про гидроксиапатит. Это строительный материал для кости человека, и, когда мы были в лаборатории, мне предложили один кристаллик и сказали: «Вы попробуйте сломать». На удивление всех (я прямо сам испугался в кадре) я этот кристалл сломал», – поделился Руслан Турков.



О пяти научных и технических достижениях страны Руслан рассказал в одной серии документального цикла «Время возможностей». И это не только проекты программы «[Не]Фантастика».

«Были и новые темы, которые мы подготовили специально для проекта «Время возможностей». Например, про ноутбук или прозрачный телевизор. До этого мы о них не говорили. Мы, кстати, были первой съемочной группой, которой удалось попасть на сборку отечественного ноутбука. До этого там не было ни одной съемочной группы. И мы посмотрели, как это все выглядит изнутри», – рассказал Руслан Турков.

Цикл программ оценили и в белорусской Академии наук. Вместе с благодарностями – награда за лучшее представление научных достижений в СМИ.

«Над проектом работала огромная команда. Это и операторы, и звукорежиссеры, и, конечно же, это награда также и их. И их заслуга в том, что проект заметили в Национальной академии наук и достойно оценили», – подчеркнул Турков.

Но для Руслана «МИР» не только в науке. В эфире телеканала автора можно увидеть и в программах «Сделано в Евразии» и «Белорусский стандарт».