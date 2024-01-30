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Погода в СНГ: холод сковал север и восток Казахстана, оттепель пришла в Беларусь

30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: холод сковал север и восток Казахстана, оттепель пришла в Беларусь
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Циклон принес в Татарстан потепление. В регионе уже выпало более миллиона тонн снега. Техники для его уборки не хватает. Очистить город от снега власти надеются за две недели. О том, какая погода в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере и востоке республики суровый холод. В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях школьников перевели на онлайн-обучение. В горах – риск схода лавин. Туристам и местным жителям спасатели напомнили о мерах предосторожности и отработали действия по поиску людей и оказанию экстренной помощи.

Самые страшные трагедии в горах за последние 10 лет

«Такие учения проводятся для того, чтобы рассказать о том, насколько опасно посещать горы, когда в регионе объявлена лавинная опасность. Напоминаем, что на данный период действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. Туристам стоит соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не выходить на опасные склоны», – подчеркнула пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Кыргызстан

В Кыргызстане морозы затерялись где-то в горах. В Бишкеке – оттепель, вечером повалит снег и станет скользко на дорогах. Муниципальные службы просят водителей и пешеходов быть осторожными. Опасно не только там, где гололед. Дикие животные все чаще зимой выходят к людям в поисках еды. Так, в дачном поселке под Бишкеком заметили крупную рысь. Накануне выпал снег, поэтому незваную гостью было хорошо видно.

Беларусь

В Беларуси – оттепель. На юге столбики термометров поднялись до плюс пяти. В столице – чуть выше нуля. Снег начал таять, на улицах Минска – гололедица. Коммунальные службы борются со льдом, особенно возле магазинов. По статистике, именно в этих местах белорусы чаще всего получают травмы. Так, с начала зимы уже сотни походов за покупками закончились госпитализацией.



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Теги: Минск
 
 
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