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Погода в СНГ: холод сковал север и восток Казахстана, оттепель пришла в Беларусь
30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Циклон принес в Татарстан потепление.
Казахстан
На севере и востоке республики суровый холод. В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях школьников перевели на онлайн-обучение. В горах – риск схода лавин. Туристам и местным жителям спасатели напомнили о мерах предосторожности и отработали действия по поиску людей и оказанию экстренной помощи.
«Такие учения проводятся для того, чтобы рассказать о том, насколько опасно посещать горы, когда в регионе объявлена лавинная опасность. Напоминаем, что на данный период действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. Туристам стоит соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не выходить на опасные склоны», – подчеркнула пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.
Кыргызстан
В Кыргызстане морозы затерялись где-то в горах. В Бишкеке – оттепель, вечером повалит снег и станет скользко на дорогах. Муниципальные службы просят водителей и пешеходов быть осторожными. Опасно не только там, где гололед. Дикие животные все чаще зимой выходят к людям в поисках еды. Так, в дачном поселке под Бишкеком заметили крупную рысь. Накануне выпал снег, поэтому незваную гостью было хорошо видно.
Беларусь
В Беларуси – оттепель. На юге столбики термометров поднялись до плюс пяти. В столице – чуть выше нуля. Снег начал таять, на улицах Минска – гололедица. Коммунальные службы борются со льдом, особенно возле магазинов. По статистике, именно в этих местах белорусы чаще всего получают травмы. Так, с начала зимы уже сотни походов за покупками закончились госпитализацией.
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