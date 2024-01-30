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Создание турцентра Союзного государства обсудили в Смоленске
30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске поддержали в России и Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Во вторник, 30 января, в Смоленске состоялись парламентские слушания по вопросам развития туристической деятельности в Союзном государстве. Участники обсудили перспективы сотрудничества, совместное формирование и продвижение маршрутов.
В октябре 2023 года в беседе с
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Во вторник в городе прошли парламентские слушания по вопросам развития туристской деятельности в Союзном государстве.
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