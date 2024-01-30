Создание турцентра Союзного государства обсудили в Смоленске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске поддержали в России и Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Наша идея уже получила поддержку министерства экономического развития Российской Федерации и министерства экономики Республики Беларусь», – написал он.

Во вторник, 30 января, в Смоленске состоялись парламентские слушания по вопросам развития туристической деятельности в Союзном государстве. Участники обсудили перспективы сотрудничества, совместное формирование и продвижение маршрутов.

В октябре 2023 года в беседе с ТАСС Анохин говорил о возможном создании в 2024 году в Смоленской области российско-белорусского туристического центра.