ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Создание турцентра Союзного государства обсудили в Смоленске

30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске поддержали в России и Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Наша идея уже получила поддержку министерства экономического развития Российской Федерации и министерства экономики Республики Беларусь», – написал он.

Во вторник, 30 января, в Смоленске состоялись парламентские слушания по вопросам развития туристической деятельности в Союзном государстве. Участники обсудили перспективы сотрудничества, совместное формирование и продвижение маршрутов.

В октябре 2023 года в беседе с ТАСС Анохин говорил о возможном создании в 2024 году в Смоленской области российско-белорусского туристического центра.

«Мы ежегодно наблюдаем увеличение турпотока из Республики Беларусь – только в прошлом году к нам приехали более 50 тысяч белорусских туристов. Смоляне тоже любят белорусское гостеприимство, а в приграничных районах живут «одной семьей». Уверен, наш совместный проект даст отличный результат не только региону, но и всей России», – пояснил губернатор.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник в городе прошли парламентские слушания по вопросам развития туристской деятельности в Союзном государстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: холод сковал север и восток Казахстана, оттепель пришла в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2024
Mir24.TV Belarus
30.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика