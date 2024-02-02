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Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов в Беларуси
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать
Лукашенко положительно оценил результаты работы этой системы, куда входят различные предприятия и организации, указал и на недоработки. Например, производство музыкальных инструментов в стране не налажено должным образом.
Похожая ситуация и с производством лыж. Изготовление спортинвентаря президент потребовал поднять на более высокий уровень. Акцент Лукашенко сделал и на сельском хозяйстве. Поручил активнее задействовать базы хранения овощей и фруктов. По словам белорусского лидера, хранилища не должны пустовать. Заполнять их нужно продуктами, которые можно выгодно продать.
Управление делами президента все показатели за прошлый год выполнило с хорошими финансовыми результатами, доложил Назаров.
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Президент отметил, что страна закупает инструменты из-за рубежа, попытки воссоздать свои предприятия не увенчались успехом.
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