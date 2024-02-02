Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать производство музыкальных инструментов и лыж в Беларуси президент страны Александр Лукашенко поручил Управлению делами президента. Глава государства принял с докладом руководителя структуры Юрия Назарова, передает «МИР 24».

Лукашенко положительно оценил результаты работы этой системы, куда входят различные предприятия и организации, указал и на недоработки. Например, производство музыкальных инструментов в стране не налажено должным образом.

«Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать, вроде бы на этом и заглохло. Это, конечно, вопрос государственный, не только Управления делами, но тебе, как опытному человеку, надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления», – обратился президент Беларуси к Назарову.

Похожая ситуация и с производством лыж. Изготовление спортинвентаря президент потребовал поднять на более высокий уровень. Акцент Лукашенко сделал и на сельском хозяйстве. Поручил активнее задействовать базы хранения овощей и фруктов. По словам белорусского лидера, хранилища не должны пустовать. Заполнять их нужно продуктами, которые можно выгодно продать.

«Рынок огромный, необъятный российский рынок. Китай просит продукты питания все в большем объеме. Слышал, что они хотят просить нас, чтобы мы поставляли им свинину. Рынков сегодня хватает, и довольно премиальные. Нам в этом отношении надо работать и раскручиваться», – подчеркнул Лукашенко.

Управление делами президента все показатели за прошлый год выполнило с хорошими финансовыми результатами, доложил Назаров.