Лукашенко провел кадровые перестановки в ДФР Госконтроля и КГБ страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в системе Госбезопасности и Госконтроля, передает «МИР 24».

Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. Экс-руководитель Андрей Самбук перешел в Комитет госконтроля и возглавил Департамент финансовых расследований.

«Я не скрою – новое поколение. Я всегда об этом говорю. Вам придется еще работать и работать и на более высоких должностях, поэтому об этом тоже не забывайте», –напутствовал Лукашенко.