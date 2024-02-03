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Лукашенко провел кадровые перестановки в ДФР Госконтроля и КГБ страны

03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко провел кадровые перестановки в ДФР Госконтроля и КГБ страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в системе Госбезопасности и Госконтроля, передает «МИР 24».

Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. Экс-руководитель Андрей Самбук перешел в Комитет госконтроля и возглавил Департамент финансовых расследований.

«Я не скрою – новое поколение. Я всегда об этом говорю. Вам придется еще работать и работать и на более высоких должностях, поэтому об этом тоже не забывайте», –напутствовал Лукашенко.

Также собравшиеся обсудили работу КГБ и Госконтроля.



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Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. Экс-руководитель Андрей Самбук возглавил Департамент финансовых...
 
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