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Лукашенко провел кадровые перестановки в ДФР Госконтроля и КГБ страны
03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в системе Госбезопасности и Госконтроля, передает «МИР 24».
Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. Экс-руководитель Андрей Самбук перешел в Комитет госконтроля и возглавил Департамент финансовых расследований.
Также собравшиеся обсудили работу КГБ и Госконтроля.
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Начальником Следственного комитета КГБ назначен бывший заместитель Константин Бычек. Экс-руководитель Андрей Самбук возглавил Департамент финансовых...
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