Белорусские баскетболисты подготовились к «Играм будущего»

После баскетбола в реальности время переключиться на виртуальный мир. В этом измерении физическая подготовка роли не играет. Куда важнее концентрация и усидчивость. С таким контрастом команда пока справляется с трудом.

«Время принятия решений на джойстике, и одновременно ты должен концентрироваться на игроке в телевизоре – для меня это самая сложная вещь. Виртуальный баскетбол, именно диджитал, мы начали практиковать с сентября, то есть не так давно», – сказал Вацлав Бугаев.

Команда состоит из четырех человек. Минчане тренируются каждый день. Один игрок присоединится только в Казани. Кто выйдет на площадку в реальном баскетболе, а кто возьмет в руки геймпад, ребята решат уже на турнире.

«У нас там еще будет три дня тренировок, и будем решать все вместе. Еще у нас есть четвертый парень, мы не видели его вживую в кибер-части, так как он у нас из Москвы», – пояснил Кирилл Володькин.