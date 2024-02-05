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Белорусские баскетболисты подготовились к «Играм будущего»

05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские баскетболисты подготовились к «Играм будущего»
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусская команда готовится к участию в «Играх будущего», которые пройдут в Казани. Сразиться с соперниками из других стран придется в двух измерениях – реальном и виртуальном. Участники из Беларуси разрабатывают стратегии для победы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Вовремя отдать мяч партнеру по команде или неожиданно забросить его в кольцо: особое внимание – тактике игры. На тренировке команда выкладывается в полную силу. Ее участники говорят: на площадке понимают друг друга уже без слов.

«В «три на три» мы играли очень много в турнирах в России, Беларуси, занимали призовые, первые места. Для нас это уже обыденное дело. Мы прорабатываем броски, стратегию, комбинации», – рассказал баскетболист Роман Веробей.

После баскетбола в реальности время переключиться на виртуальный мир. В этом измерении физическая подготовка роли не играет. Куда важнее концентрация и усидчивость. С таким контрастом команда пока справляется с трудом.

«Время принятия решений на джойстике, и одновременно ты должен концентрироваться на игроке в телевизоре – для меня это самая сложная вещь. Виртуальный баскетбол, именно диджитал, мы начали практиковать с сентября, то есть не так давно», – сказал Вацлав Бугаев.

Команда состоит из четырех человек. Минчане тренируются каждый день. Один игрок присоединится только в Казани. Кто выйдет на площадку в реальном баскетболе, а кто возьмет в руки геймпад, ребята решат уже на турнире.

«У нас там еще будет три дня тренировок, и будем решать все вместе. Еще у нас есть четвертый парень, мы не видели его вживую в кибер-части, так как он у нас из Москвы», – пояснил Кирилл Володькин.

«Игры будущего» стартуют 21 февраля в Казани. Состязаться будут в 21 дисциплине от футбола и хоккея до лазертага. Главное, что каждый вид спорта будет представлен и в виртуальной реальности.



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Фиджитал-соревнования стартуют 21 февраля в Казани.
 
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