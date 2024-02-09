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Команды из России, Беларуси и Казахстана встретились на турнире по хоккею 3х3

09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит международный турнир по хоккею «Кубок будущего». Из России, Беларуси и Казахстана в Минск приехали молодежные команды. Игрокам – до 20 лет, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За таким темпом игры непросто уследить даже опытным болельщикам. Финты, обводки, рывки – скорости запредельные. В белорусской и казахстанской молодежных сборных – игроки высшей лиги.

Счет открыли белорусы. На третьей минуте отличился нападающий Илья Иванов. Помог штрафной бросок. Но сама игра, по словам нападающего, не была простой.

«Старались кататься много, чтобы набирать скорость, атаковать, больше бросать, создавать моменты. Соперник тоже хорошо технически оснащен», – рассказал нападающей молодежной сборной Беларуси по хоккею Илья Иванов.

Формат игры – 3х3. Хоккеисты чаще сменяют друг друга, а периоды короче. Все для того, чтобы на площадке себя смог проявить каждый игрок.

«Больше пространства тут, больше места. Быстрая скорость, нужно быстрее принимать решения, чтобы уходить и забивать голы», – рассказал нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею Кирилл Лапунов.

Полуфинальная игра молодежных сборных закончилась счетом 3:1 в пользу белорусов. На очереди финал – российские юниоры до 17 против белорусов до 20 лет.

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Гости вырываются вперед, белорусы отыгрываются. Работы у голкиперов хватает – игроки много бросают по воротам. Игра заканчивается с равным счетом – 3:3. Но в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась команда россиян.

«Нашим ребятам немножко сложновато где-то бороться в первую очередь в физическом плане, в психологическом плане со старшими ребятами. То, что они обладают достаточным уровнем мастерства для своего возраста – это однозначно, здесь они старались его проявлять. Как получилось. Выиграли», – рассказал главный тренер сборной России U17 Дмитрий Михайлов.

На этом схватки команд на турнире не закончатся. Впереди в программе еще несколько игр между командами Казахстана, Беларуси и России. Они пройдут 10 февраля.



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Теги: Минск
 
 
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Турнир «Кубок будущего» проходит в Минске среди молодежных команд.
 
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