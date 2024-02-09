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Команды из России, Беларуси и Казахстана встретились на турнире по хоккею 3х3
09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит международный
За таким темпом игры непросто уследить даже опытным болельщикам. Финты, обводки, рывки – скорости запредельные. В белорусской и казахстанской молодежных сборных – игроки высшей лиги.
Счет открыли белорусы. На третьей минуте отличился нападающий Илья Иванов. Помог штрафной бросок. Но сама игра, по словам нападающего, не была простой.
Формат игры – 3х3. Хоккеисты чаще сменяют друг друга, а периоды короче. Все для того, чтобы на площадке себя смог проявить каждый игрок.
Полуфинальная игра молодежных сборных закончилась счетом 3:1 в пользу белорусов. На очереди финал – российские юниоры до 17 против белорусов до 20 лет.
«Нашим ребятам немножко сложновато где-то бороться в первую очередь в физическом плане, в психологическом плане со старшими ребятами. То, что они обладают достаточным уровнем мастерства для своего возраста – это однозначно, здесь они старались его проявлять. Как получилось. Выиграли», – рассказал главный тренер сборной России U17 Дмитрий Михайлов.
На этом схватки команд на турнире не закончатся. Впереди в программе еще несколько игр между командами Казахстана, Беларуси и России. Они пройдут 10 февраля.
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