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Наблюдатели от СНГ оценили подготовку к Единому дню голосования в Беларуси

09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наблюдатели от СНГ оценили подготовку к Единому дню голосования в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные наблюдатели от СНГ оценили подготовку к выбором депутатов всех уровней совместно с представителями партии «Белая Русь», передает «МИР 24».

Это самая молодая партия в стране, ей меньше года, но уже крупнейшая по численности. В составе – почти 45 тысяч участников. В качестве кандидатов в депутаты парламента зарегистрировано 112 человек, в местные советы – более пяти тысяч. Наблюдателей интересовал регламент предвыборных выступлений на телевидении, размещение программ кандидатов в печатных изданиях, а также встречи с избирателями.

«Хотелось бы, конечно, отметить наш интерес к Единому дню голосования. Это новая инновация в Республике Беларусь. Поэтому мы также наблюдаем за организацией проведения этого объединенного дня. Считаем, что, конечно, это сокращает трудозатраты и финансирование», – сказала долгосрочный наблюдатель Миссии наблюдателей от СНГ Светлана Власова.

«Наша программа отвечает тем потребностям, которые предъявляет современное белорусское общество. Это безопасное общество, это экономика, это наша солидарность, наше единство. Это то, как мы будем развиваться дальше», –отметил заместитель председателя партии «Белая Русь» Андрей Басак.

Единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля.



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Членов миссии интересовал регламент предвыборных выступлений, размещение программ кандидатов.
 
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