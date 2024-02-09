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Наблюдатели от СНГ оценили подготовку к Единому дню голосования в Беларуси
09.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные наблюдатели от СНГ оценили подготовку к выбором депутатов всех уровней совместно с представителями партии «Белая Русь», передает «МИР 24».
Это самая молодая партия в стране, ей меньше года, но уже крупнейшая по численности. В составе – почти 45 тысяч участников. В качестве
«Наша программа отвечает тем потребностям, которые предъявляет современное белорусское общество. Это безопасное общество, это экономика, это наша солидарность, наше единство. Это то, как мы будем развиваться дальше», –отметил заместитель председателя партии «Белая Русь» Андрей Басак.
Единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля.
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Членов миссии интересовал регламент предвыборных выступлений, размещение программ кандидатов.
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