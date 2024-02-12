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Предрасположенность к заболеваниям глаз научились выявлять белорусские генетики
12.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские генетики разработали способ выявления предрасположенности к возрастной макулярной дегенерации. Это опасное заболевание глаз входит в топ-5 причин полной потери зрения. Теперь после диагностики можно предупредить
Сложно читать, смотреть на цены в магазине, определять сигнал светофора, перемещаться в пространстве – на это жалуются пациенты с возрастной макулярной дегенерацией. Это третья по частоте причина утраты центрального зрения. После 60 лет в Европе заболевание диагностируют у каждого пятого.
Одна из основных причин болезни – наследственная предрасположенность. Вероятность развития от 50-70%. Узнать риски теперь помогают генетики. Они исследовали ДНК-маркеры, распространенные в белорусской популяции. Изучили 600 человек.
Пройти диагностику сейчас может любой желающий. Она стоит 214 белорусских рублей (шесть тысяч российских). Результат останется на всю жизнь. Сам процесс быстрый и безболезненный.
Врачи рекомендуют сделать такой тест людям, у которых близкие родственники потеряли зрение. Сократить риски лучше в молодом возрасте. Важно и знать заранее, что вероятность заболеть намного увеличивается при курении, лишнем весе и долгом нахождении под активным солнцем.
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Ученые провели исследование среди 600 жителей Беларуси и изучили у них конкретные ДНК-маркеры.
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