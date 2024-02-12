Предрасположенность к заболеваниям глаз научились выявлять белорусские генетики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские генетики разработали способ выявления предрасположенности к возрастной макулярной дегенерации. Это опасное заболевание глаз входит в топ-5 причин полной потери зрения. Теперь после диагностики можно предупредить ухудшение здоровья , рассказала корреспондент «МИР 24» Елизаветы Проявенко.

Сложно читать, смотреть на цены в магазине, определять сигнал светофора, перемещаться в пространстве – на это жалуются пациенты с возрастной макулярной дегенерацией. Это третья по частоте причина утраты центрального зрения. После 60 лет в Европе заболевание диагностируют у каждого пятого.

«Линии становятся неровными. Искривляются контуры домов, тротуаров. Сложно спускаться по лестнице. Все это приводит к тому, что человек становится малоподвижным. Это вторично сказывается на сердечно-сосудистой системе, если не нагружается сердце, человек очень быстро начинает увядать», – рассказала заведующая кафедрой глазных болезней Белгосмедуниверситета Людмила Марченко.

Одна из основных причин болезни – наследственная предрасположенность. Вероятность развития от 50-70%. Узнать риски теперь помогают генетики. Они исследовали ДНК-маркеры, распространенные в белорусской популяции. Изучили 600 человек.

«Мы сравнили группу пациентов, у которых есть это заболевание, и группу людей, у которых этого заболевания нет. Именно этот анализ позволил выявить, чем же они отличаются. Оказалось, что конкретные ДНК-маркеры связаны с повышенным риском возникновения ВМД», – отметила старший научный сотрудник лаборатории молекулярных основ стабильности генома Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Анна Яцкив.

Пройти диагностику сейчас может любой желающий. Она стоит 214 белорусских рублей (шесть тысяч российских). Результат останется на всю жизнь. Сам процесс быстрый и безболезненный.

Врачи рекомендуют сделать такой тест людям, у которых близкие родственники потеряли зрение. Сократить риски лучше в молодом возрасте. Важно и знать заранее, что вероятность заболеть намного увеличивается при курении, лишнем весе и долгом нахождении под активным солнцем.