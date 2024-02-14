«Мы боялись, что другого шанса у нас не будет». Семейная пара начала бизнес в 19 лет, а сейчас зарабатывает несколько миллионов в год

Источник материала: ProBusiness





Традиция праздновать День всех влюбленных появилась в начале ХV века, благодаря романтизму в английской литературе. Со временем у этого дня появились новые атрибуты и правила, но неизменными остались красные сердца, сладости в качестве подарков и свидания в местах для влюбленных. «Про бизнес» встретился с владельцами кафе-кондитерской Myloverberry Артемом и Ксенией Быковскими, влюбленными не только друг в друга, но и в свое дело.

Пытались зарабатывать деньги и на перепродаже цветов, и на гироскутерах, и даже на магнитных ресницах

Артем и Ксения Быковские начинали свой бизнес в 19 лет с продажи клубники в шоколаде и за 5 лет смогли превратить свой бизнес в одну из самых узнаваемых сетей кофеен и выйти на оборот в 2,5 млн рублей в год.





Ребята познакомились, когда Ксении было 16, а Артему — 18 лет. История их знакомства может стать сюжетом для фильма. Друг Артема уговорил его пойти летом поработать официантами в бар, но друга уволили уже на следующий день, а Артем продолжил работу. В один из дней в заведение пришла Ксения с подругой, и так случилось, что их столик обслуживал именно Артем. Парень не застал тот момент, когда девушки уходили, но подойдя к столику увидел там салфетку с номером телефона, которую положил в карман, решив позвонить после смены. После рабочего дня Артем обнаружил, что нечаянно выбросил салфетку с номером телефона, но так вышло, что один из коллег парня был знаком с девушками, и дал их номера. Так началась история отношений молодых людей, которые уже на протяжении 8 лет вместе. За это время они пытались зарабатывать деньги и на перепродаже цветов, и на гироскутерах, и даже на магнитных ресницах, а сейчас вместе развивают Myloverberry , одну из самых инстаграмных сетей кофеен в Беларуси.





«Сейчас у нас три работающих заведения»

— Сегодня в нашей сети уже три заведения и свой кондитерский цех. Первое заведение мы открыли в «Минск-Мире» в апреле 2022 года, там было всего 25 посадочных мест. Спустя год мы поняли, что у нас хорошо получается, а наши навыки и знания в сфере общепита сильно выросли, поэтому мы решили не стоять на месте, а расширяться.

Чтобы открыть следующее заведение, мы около трех месяцев занимались поиском помещения. Найти подходящее место — это один из самых сложных вопросов при открытии кафе. Подходящую локацию нашли на проспекте Дзержинского, 90. Место отлично подходило с точки зрения покрытия, и к тому же находится в трех минутах от метро. В этом заведении уже 65 посадочных мест, а спектр услуг гораздо шире. Помимо этого, у нас есть свой кондитерский цех на 450 кв. м, где недавно мы открыли пространство для кондитерских мастер-классов.





Но история с Myloverberry начиналась гораздо раньше. Еще 2019 году мы стали продавать клубнику в шоколаде. Идею подсмотрели в Москве и решили попробовать реализовать ее на белорусском рынке, потому что здесь эта ниша была практически не занята (на тот момент Артем учился на втором курсе, а Ксения на первом — прим. «Про бизнес»).

Какое-то время мы работали самостоятельно, но потом перестали справляться вдвоем и начали нанимать первых сотрудников и арендовать помещение для мастерской. Первое помещение у нас было около 30 кв. м, а в команде на тот момент было несколько кондитеров и менеджер в Instagram.

«Мы пытались открыться в 5 городах, а получилось только в Гродно»

По такой же схеме мы попытались открыться и в других городах, но на расстоянии оказалось сложно все контролировать, и продолжить работу удалось только в Гродно. С остальными городами, а их всего было 5, ничего не получилось.

Для себя мы объясняем это тем, что в Гродно выше доходы населения и несколько другая целевая аудитория, более европеизированная. Кроме того, там нам очень повезло с кондитером, он вкладывался в продукт всей душой. Возможно, это стало более важным фактором, чем локация.





























Возвращаясь к открытию первого заведения, мы понимали, что только на клубнике мы далеко не уедем, а к тому моменту у нас был накоплен огромный социальный капитал — в Instagram было около 60 тысяч подписчиков. Это нужно было использовать и двигаться дальше.

«Лучше попытаться воплотить свою мечту в жизнь, чем потом жалеть о том, что побоялся начать»

Риски для нас на тот момент были огромные: мы ничего не знали об общепите, но точно знали, что лучше рискнуть и воплотить свою мечту, чем всю жизнь потом жалеть о том, что мы не попробовали. В целом, мы понимали, что будет непросто, и это не тот бизнес, в который вложил деньги и забыл, там нужна постоянная вовлеченность.





Главным фактором риска для нас были финансы, мы инвестировали в открытие заведения весь наш накопленный капитал, а на финальном этапе стройки, как это обычно бывает, поняли, что денег не хватает, и нам пришлось одалживать часть суммы у знакомых, а часть брать в кредит. Всего нам потребовалось на открытие первого кафе $ 60 тысяч на начальном этапе и еще около $ 10 тысяч уже после начала работы на разные «доделки».





«Мы оказались перед выбором: потерять 30% средств или рискнуть всеми нашими сбережениями»

Финальные работы у нас были в феврале-марте 2022 года, и тогда же должны были произойти самые крупные финансовые затраты: что-то около 70% от всей суммы. Это расчеты со строителями, закупка мебели и оборудования, посуды и т.д. И как раз в тот момент начались военные действия в Украине.

Это потрясло в первую очередь умы людей, и, конечно, сильно сказалось на бизнесе. Люди начали переезжать, не понимать, что будет дальше и как лучше поступить со своими сбережениями. Мы оказались перед очень сложным выбором: либо похоронить 30% вложенных средств, но зато сохранить оставшийся капитал, либо рискнуть и все-таки завершить работы и открыться.

Мы руководствовались тем, что деньги приходят и уходят, а мечта — это такая вещь, которую, если не реализуешь, то будешь потом сильно жалеть. Возможно, если бы мы тогда не решились, то другой возможности у нас бы и не было.

«Ставка на интерьер сработала и за 3 недели фотографии нашего заведения облетели весь Instagram»

Открывая Myloverberry, мы не хотели сделать кафе ради кафе, нам очень хотелось выделяться на фоне других заведений и чем-то объединять людей. К тому же, на наш взгляд, атмосфера в заведении — это один из важнейших моментов, которые привлекают людей. У нас хорошо получалось делать инстаграмный продукт — клубнику в шоколаде. Точно также мы хотели сделать максимально инстаграмный интерьер. Эта идея очень хорошо сработала. В первом заведении на проспекте Мира у нас была фотозона с качелями на входе, фотографии которой за 3 недели облетели весь Instagram. Друзья нам писали: «Господи, мы листаем инстаграм, а там везде эти качели». Благодаря этому к нам начали приходить СМИ: в числе первых были relax.by и koko.by.

Мы прекрасно понимали, что сделать лучший кофе в Минске мы не сможем, у нас для этого нет никакого опыта, сделать лучшую кухню, объективно, тоже нет, так как опять же нет ни опыта, ни финансов, чтобы нанять крутого повара, но зато мы сможем дать крутые инстаграмные картинки за счет нашего интерьера и дать людям классные десерты, ведь тут у нас уже был опыт.





























Первое кафе мы надеялись окупить за год, но смогли это сделать всего за 8 месяцев, что сильно нас порадовало. У нас не было ни одного месяца за тот год, чтобы мы работали в минус. Поток людей был огромным — свою роль сыграл наш инстаграмный интерьер, и к тому же у нас уже на тот момент была огромная аудитория в социальных сетях.





Людей было много, а опыта — недостаточно, поэтому мы совершали ошибки. Многое не получалось и приходилось очень быстро учиться. Мы болезненно воспринимали плохие отзывы от клиентов, потому что вкладывали в проект душу, старались все сделать как можно лучше, а нам где-нибудь в отзывах писали, что у нас плохой кофе. Мы не понимали, как такое может быть, мы ведь объездили столько поставщиков, старались выбрать лучший продукт, а людям он все равно не понравился. Со временем мы поняли, что у всех вкусы разные, и если одному человеку кофе мог не понравиться, то десяти другим этот же кофе нравился. Точно так же и с другими вещами. Теперь, если мы получаем один негативный отзыв, мы не бежим сломя голову это исправлять, но если таких отзывов 3−5, то, конечно, речь уже идет не о субъективном мнении, а о какой-то реальной проблеме, которую нужно решать. Бывали случаи, когда нам ставили одну «звезду» с комментарием «слишком розово». Такой отзыв вообще не несет никакой смысловой нагрузки, только портит рейтинг на картах.

«Когда пришел „Кокобай“ на месте не было ни одного повара, и нам пришлось самим становиться за плиту и жарить яичницу»

Когда мы только открылись, к нам пришел «Кокобай» со своей семьей протестировать заведение, и, как назло, именно в тот день повару стало плохо, из-за чего он уехал домой, а второй повар жил в другом городе и не успевал приехать. У нас началась паника, нужно же сделать так, чтобы «Кокобай» оставил положительный отзыв. Пришлось самим готовить еду, и, на удивление, у нас неплохо получилось. Блогер поставил нам 7 «кокобаев».





Также у нас была и остается проблема с кадрами. Общепит славится тем, что здесь большая текучка, которая всегда была и будет. Нужно не боятся перестраивать команду и искоренять очаги негатива. Из команды, которая у нас была в самом начале, осталось всего два человека. С прежним составом мы попрощались спустя 3 месяца после открытия. Затем нам удалось собрать очень сильный костяк ребят, которые работают у нас и сегодня, но уже занимают более высокие должности.

Мы с течением времени поменяли наши подходы к менеджменту и работе с сотрудниками. Теперь мы видим нашу задачу как предпринимателей в том, чтобы собрать вокруг себя команду профессионалов и дать им возможность комфортно работать и раскрывать свой потенциал.





Мы сейчас практически не влазим в операционку, для этого у нас есть управляющие в заведениях, мы же занимаемся стратегическими вопросами, планированием и переговорами с партнерами.

«Современная молодежь не боится рисковать, поэтому у нее получается зарабатывать деньги»

Из-за того, что мы часто младше наших сотрудников и партнеров иногда возникает недопонимание. Со временем нам удалось привыкнуть к тому, что сотрудники могут быть старше и на 20 лет, поэтому какого-то давления мы не испытываем, ведь возраст просто цифра, и все зависит от профессиональных качеств. Но вот с партнерами не все проходит гладко. Бывали случаи, когда мы уже вроде бы договаривались об аренде, а потом нам звонили и говорили, что не готовы сдавать помещение таким молодым ребятам. Кроме того, иногда бывает сложно общаться с людьми на 30−40 лет старше, когда они просто не в состоянии серьезно воспринимать человека настолько младше.

Сейчас ощущать, что в нашем возрасте мы смогли добиться определенного успеха, очень приятно, для нас это что-то на грани фантастики. Но, несмотря на все достижения, иногда возникает дискомфорт из-за тренда достигаторства в современном мире. В YouTube может попасться ролик о каком-нибудь парне, который в 17 лет зарабатывает миллион долларов в месяц, и появляется ощущение, что ты хуже других. Но это очень нездоровая вещь, и никому не стоит расстраиваться, что что-то не получается. А вообще молодежь сейчас стала очень смелой и не боится рисковать, поэтому у нее и получается зарабатывать.

«Что касается разделения обязанностей между нами, то Артем занимается финансами, документацией и менеджментом, а я занимаюсь креативной частью и маркетингом», — говорит Ксения.

Артем добавляет, что так было не всегда и в начале разделения обязанностей не было, все делали вместе, что немного мешало романтическим отношениям. На почве совместной работы возникали какие-то споры и недопонимание, а на свиданиях все разговоры сводились к работе, но от этого удалось отойти.





При этом пара признается, что на почве работы серьезных ссор за все 8 лет отношений у них не было и объясняет это тем, что главный принцип в их отношениях — это диалог.

«Наша цель — сделать к 2033 году счастливыми 1 млрд человек»

— Главными каналами привлечения клиентов у нас остаются социальные сети, очень хорошо работает TikTok. Последние 4 месяца мы не закупаем рекламу, но до этого в месяц могли вкладывать в нее около $ 6 тысяч. Хотя однажды рекламная акция в TikTok сыграла с нами злую шутку. Из-за того, что по условиям акции можно было получить бесплатный кофе, к нам пришло очень много детей, которые заняли все свободные места, а платежеспособные клиенты из-за этого не смогли у нас сесть.

Говоря о планах на ближайшие 10 лет, мы боимся что-то загадывать — все очень быстро меняется, но мы можем сказать, что благодаря нашим мастер-классам, десертам, вкусному кофе и атмосфере в заведениях, мы делаем людей счастливыми, и мы хотим продолжать это делать. Сейчас мы поставили для себя цель к 2033 году сделать счастливыми 1 миллиард людей, для этого у нас даже есть сайт со счетчиком.





Помимо прочего, мы не так давно разработали свой кофе с уникальным дизайном. В последнее время популяризируют тарологов, астрологию, говорят, что по четвергам нужно пить кофе с корицей, видимо, есть запрос видеть знаки в повседневных вещах. Поэтому мы подумали, что будет круто разработать линейку кофе, и упаковать его в пачки с индивидуальным дизайном. Сейчас у нас есть кофе, который заряжен на деньги, на успех и на любовь. Люди могут выбрать для себя то, что им нужно сегодня.

«Делать букеты из клубники в шоколаде для нас больше не выгодно, поэтому нам приходится трансформировать полюбившийся всем продукт»

Но линейка наших необычных продуктов не заканчивается на этом кофе. В ближайшее время на прилавках магазинов можно будет увидеть подарочные наборы с клубникой в шоколаде, которая может храниться достаточно долго. Несмотря на то, что нас узнали благодаря букетам из клубники в шоколаде, в прошлом году мы приняли решение закрыть это направление из-за проблем с импортом и переходом с УСН на общую систему налогобложения, теперь для нас это невыгодно. Хоть мы и перестаем делать такие букеты на заказ, мы разрабатываем продукт, который сохранит всю ту же суть, но станет намного доступнее. С ним мы собираемся выходить в торговые сети и на маркетплейсы.

Молодым людям, которые хотят открыть свой бизнес, Ксения советует найти людей, которые могут поделиться своим опытом и рассказать обо всех подводных камнях. Советовать ничего не боятся, наверное, не правильно — все боятся, и это нормально.





Артем, в свою очередь, говорит о важности окружения и о том, что мы часто являемся средним арифметическим наших друзей. Кроме того, иногда стоит поработать с кем-то бесплатно, чтобы набраться опыта или обзавестись новыми контактами. По словам Артема, нужно начинать действовать как можно быстрее, а не тешить себя мыслями, что еще немного подожду и стану миллиардером. Скорость принятия решений в современном бизнесе — один из ключевых факторов успеха.



































Помимо этого, Артем советует во время переговоров, если присутствует сильное волнение или страх, пробовать представлять человека напротив в нижнем белье. По словам Артема, этот способ всегда действует, главное сдержать улыбку.