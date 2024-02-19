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«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владислав Бабич работает учителем в сельской школе и ведет сразу несколько предметов. Рассказываем – каково это быть в статусе – «один на селе».

«Было довольно страшно, волнительно. Я открываю дверь, захожу к ним, они все на меня смотрят. Их много, я один. Мне довольно страшно. И тут я вспоминаю, что я учитель. Заходит завуч, и я как будто ничего не знаю, забываю. Но потом просыпаюсь – и понимаю, что это был сон», – вспоминает свой первый рабочий день в сельской школе учитель Владислав Бабич.

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

В реальности все закончилось хорошо. Точнее только началось. В свой первый рабочий день в сельской школе Владислав Бабич получил статус молодого учителя и пятиклассников в придачу. Шутя, он называет себя «мужем» декабристки. После учебы в столичном вузе, пошел работать в сельскую школу за женой. Ее сюда распределили. Сначала Владислав был учителем истории и обществоведения. Потом начал вести военно-патриотические занятия. После – развивать ай-ти факультативы. В итоге – в рабочем дне учителя ни одной «форточки».

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

«Я, кстати, еще труды веду у нас в школе. Но у нас там в трудах есть вариативность. Там можно выбрать, например, конструирование или там моделирование», – добавляет Владислав.

В деревне, где стоит школа, чуть больше двухсот жителей. Но учебное заведение славится своими техническими разработками на весь район. Школьный автобус собирает учеников из соседних поселков.

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

«У меня 103 ученика. Веду практически у всех. Потому что все они занимаются каким-то из этих направлений. По именам знаю всех», – шутит сельский учитель.

10 человек – идеальное число детей в классе, делится опытом сельский учитель. Для него это – индивидуальный подход. А для учеников – считай, что бесплатное репетиторство. За несколько лет он стал одним из самых популярных людей в районе. Молодой учитель сделал школу «технологичной»: на уроках дети используют планшеты, кьюар-коды, умные доски, после уроков – занимаются 3Д-моделированием, программированием и робототехникой.

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

«Предлагали много вариантов переехать. Но, во -первых, здесь я чувствую развитие. Здесь я универсальный человек. В Минске мне предложат одну ставку, например, и нужно сугубо одним заниматься. В Минске мне предлагали, там даже меньше зарплата, чем здесь».

И подход работает. В школе – стопроцентное поступление выпускников в вузы и победы учеников на конкурсах масштабов страны.

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»

«Есть такое крутое место, называется Детский национальный технопарк. Там отбор очень жестокий – 10 человек на одно место. Из Минска даже не могут нормально пробиться. А на эту смену три человека с нашей школы поехали», – рассказывает об успехах Владислав.

Владислав – отличный пример того, когда статус «один на селе» – почетный. И никакой город не сравниться с тем, чего можно достичь в деревне.

«Веду три предмета и два факультатива: будни учителя на селе»



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Теги: Минск
 
 
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Владислав – отличный пример того, когда статус «один на селе» – почетный. И никакой город не сравниться с тем, чего можно достичь в деревне.
 
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