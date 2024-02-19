Вкусная упаковка: белорусские ученые создали съедобную пищевую пленку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разработали пищевую пленку, которую можно есть без вреда для здоровья. Один из авторов ноу-хау, доктор химических наук Дмитрий Гриншпан, утверждает, что такая упаковка улучшает вкус продуктов и даже обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами. Как родилась идея создать съедобную бумагу и в чем преимущества белорусского изобретения по сравнению с зарубежными аналогами, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.

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