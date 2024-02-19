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Вкусная упаковка: белорусские ученые создали съедобную пищевую пленку

19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вкусная упаковка: белорусские ученые создали съедобную пищевую пленку
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Белорусские ученые разработали пищевую пленку, которую можно есть без вреда для здоровья. Один из авторов ноу-хау, доктор химических наук Дмитрий Гриншпан, утверждает, что такая упаковка улучшает вкус продуктов и даже обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами. Как родилась идея создать съедобную бумагу и в чем преимущества белорусского изобретения по сравнению с зарубежными аналогами, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.

Смотрите в этом выпуске программы «[Не]Фантастика»:

  • Как съедобная бумага влияет на качество продуктов?
  • Можно ли ее приготовить в домашних условиях?
  • Сколько хранятся продукты в такой упаковке?
  • Правда ли, что с помощью съедобной бумаги можно похудеть?
  • Как белорусская разработка сохраняет экологию и как может облегчить жизнь космонавтов на орбите?


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Как родилась идея создать съедобную бумагу и в чем преимущества белорусского изобретения по сравнению с зарубежными аналогами, узнаем в программе...
 
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