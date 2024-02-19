|
Вкусная упаковка: белорусские ученые создали съедобную пищевую пленку
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые разработали пищевую пленку, которую можно есть без вреда для здоровья. Один из авторов ноу-хау, доктор химических наук Дмитрий Гриншпан, утверждает, что такая упаковка улучшает вкус продуктов и даже обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами. Как родилась идея создать съедобную бумагу и в чем преимущества белорусского изобретения по сравнению с зарубежными аналогами, узнал ведущий «МИР 24» Руслан Турков.
Смотрите в этом выпуске программы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как родилась идея создать съедобную бумагу и в чем преимущества белорусского изобретения по сравнению с зарубежными аналогами, узнаем в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)