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Лукашенко провел переговоры с президентом Республики Сербской
19.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Помощь и поддержку от Беларуси предложил Александр Лукашенко Республике Сербской. Президент провел переговоры с коллегой
Ряд направлений для совместной работы уже намечен. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь наблюдает за ситуацией на Балканах и поддерживает Республику Сербскую в той непростой обстановке.
Милорад Додик рассказал о планах Республики Сербской закупить белорусскую технику на 10 миллионов долларов.
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Милорад Додик рассказал о планах закупить белорусскую технику на 10 миллионов долларов.
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