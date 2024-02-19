Лукашенко провел переговоры с президентом Республики Сербской

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Помощь и поддержку от Беларуси предложил Александр Лукашенко Республике Сербской. Президент провел переговоры с коллегой Милорадом Додиком во Дворце Независимости, сообщает «МИР 24».

«Вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей, людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне. И вы на нас можете рассчитывать. Вы приехали к своим друзьям. Если вам подходит что-то в Беларуси в плане технологий, прочих вопросов, в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, мы всегда рады оказать вам помощь и поддержку», – заверил белорусский лидер.

Ряд направлений для совместной работы уже намечен. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь наблюдает за ситуацией на Балканах и поддерживает Республику Сербскую в той непростой обстановке.

Милорад Додик рассказал о планах Республики Сербской закупить белорусскую технику на 10 миллионов долларов.