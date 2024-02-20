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Сезон паводков начался в Беларуси

20.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон паводков начался в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси начался сезон паводков. Под водой скрываются улицы, подворья и дороги. Сложнее всего ситуация на юге страны – в Брестской и Гомельской областях, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Русла реки Неман растеклись на километры. Берегов не видно. Во власти стихии дворовые участки деревни Новый Свержень: хозпостройки, огороды.

Такой пейзаж за окном для Валентины Каменко привычная картина. С водой на участке встречает каждую оттепель. Вот только первые посевы сажать приходится в мае.

«Я все говорю: мое все на базаре. Так что ж я зраблю с водой, захотела строиться тут ну что зрабить. Тут ничего и не растет такое, ну грядки, посадишь так лук, бурачок, морковка для себя, картошка. Все раньше было заборото, выбрано, а теперь что ж без толку садить, кали оно все в воде», – сказала жительница деревни Новый Свержень (Минская область) Валентина Каменко.

Крупный скот – к родственникам, куриц – на чердак. К «водному» сезону уже наученные жители готовятся заранее. У каждого рыбацкие сапоги и деревянные поддоны.

«Мы знаем, что это такое. Мы знаем, мы готовимся всегда каждый год, мы готовы к этому. Ну что тут сделать? Это стихия. Что, мы возьмем все эти дома все перенесем куда-то на горочку? Ну это же не перенести, но мы живем так, мы живем здесь», – отметила жительница деревни Новый Свержень (Минская область) Тамара Гаврилович.

Несмотря на то, что проблема половодья уже привычная, встретить воду зимой – большая редкость. Обычно ее ждут только в марте. Но сроки календарной зимы смещаются каждый год.

«Это из-за потепления климата. Уже где-то больше недели пойма залита, хотя как-то так раньше такого не бывало. В этом время у нас всегда еще лежал снег и был мороз», – отметил председатель Новосверженского сельисполкома Анатолий Богдан.

Службы МЧС готовы к любой ситуации. Мониторят прогнозы синоптиков и выставляют дежурные посты у затопленных улиц. В арсенале лодки, подмостки и насосы.

«Даже доставить людей в аптеку, оказать помощь в доставке работников здравоохранения, если люди пожилые, даже банально сходить в магазин – людям нужна помощь», – отметил начальник Столбцовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Герасименко.

По словам специалистов, пока в лесу лежит снег, вода будет пребывать. Пик паводков ожидают в середине марта, когда в стране установится крепкий плюс.



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Под водой скрываются улицы, подворья и дороги. Сложнее всего ситуация на юге страны – в Брестской и Гомельской областях.
 
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