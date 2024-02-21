|
Лукашенко предупредил о планах спецслужб Польши
21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко на
«Дословно цитирую. Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Ладно американцы – им все равно. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии? Это вопрос. Знаете, после этого сейчас начнется вой: «Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков!". Я сказал, а вы делайте выводы», – сообщил Александр Лукашенко.
Также белорусский лидер заявил, что Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. Так ищут замену нынешним представителям оппозиции, добавил президент.
Президент призвал силовиков быть особенно бдительными во время избирательной кампании 2024. 25 февраля в Беларуси пройдет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент призвал силовиков быть особенно бдительными во время избирательной компании 2024.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)