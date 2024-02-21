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Лукашенко предупредил о планах спецслужб Польши

21.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предупредил о планах спецслужб Польши
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком страны предупредил о том, что в Польше готовится провокация. По его словам, это план западных спецслужб, передает «МИР 24».

«Дословно цитирую. Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Ладно американцы – им все равно. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии? Это вопрос. Знаете, после этого сейчас начнется вой: «Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков!". Я сказал, а вы делайте выводы», – сообщил Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер заявил, что Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. Так ищут замену нынешним представителям оппозиции, добавил президент.

«Понимают, они не способны перевернуть Беларусь, они не способны реализовать сценарий уже ни цветной какой-то революции и какого-то марш-броска сюда, в Беларусь. Мы следим за этим процессом. Мы видим их подходы к руководителям в Беларуси как в военной сфере, так и гражданской. Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы: от банальных подкупа, шантажа до угроз жизни и здоровью», – добавил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент призвал силовиков быть особенно бдительными во время избирательной кампании 2024. 25 февраля в Беларуси пройдет единый день голосования, когда выберут депутатов всех уровней.



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Президент призвал силовиков быть особенно бдительными во время избирательной компании 2024.
 
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