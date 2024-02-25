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Явка избирателей на выборах депутатов в Беларуси на 9:00 составила 43,64%
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Явка избирателей на выборах депутатов на 9:00 составила 43,64%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.
«В Брестской области – 46,33%, в Витебской – 43,28%, в Гомельской – 51,63%, в Гродненской – 40,85%, в Минской – 42,58%, в Могилевской – 54,72%, в городе Минске – 31,08%», – цитирует Карпенко агентство
25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит
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Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.
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