ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Явка избирателей на выборах депутатов в Беларуси на 9:00 составила 43,64%

25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Явка избирателей на выборах депутатов на 9:00 составила 43,64%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

«В Брестской области – 46,33%, в Витебской – 43,28%, в Гомельской – 51,63%, в Гродненской – 40,85%, в Минской – 42,58%, в Могилевской – 54,72%, в городе Минске – 31,08%», – цитирует Карпенко агентство БЕЛТА.

25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. По итогам планируется выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12,5 тысячи в местные Советы депутатов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Голосование на выборах в парламент стартовало в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2024
Mir24.TV Belarus
25.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика