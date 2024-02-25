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Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Беларуси в 2025 году

25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, которые пройдут в следующем году. Это заявление белорусский лидер сделал, приняв участие в едином дне голосования. Беларусь выбирает сегодня депутатов парламента и местных Советов, сообщает «МИР 24».

На участок, который в народе знают под первым номером, президент пришел с цветами для членов комиссии. А затем ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ. Наша телекомпания поинтересовалась, какие люди, по мнению главы государства, должны прийти в парламент и местные советы.

«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди. Поэтому, кроме профессионализма, должна еще быть надежность, преданность белорусскому народу. Поэтому основан мой выбор на этом», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Говорил белорусский лидер и о международной обстановке, а также пригласил наблюдателей от ОБСЕ приехать в страну в любое время. Пообещал пустить даже без визы. Напомним, европейские наблюдатели в стране есть, но в частном порядке, а не в составе миссии. Рассказал и о планах не президентскую электоральную кампанию с учетом планов оппозиции на очередную попытку госпереворота.

«Пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», –заверил президент.



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Это заявление белорусский лидер сделал, приняв участие в едином дне голосования. Беларусь выбирает в воскресенье депутатов парламента и местных Советов.
 
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