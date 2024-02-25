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В чем преимущества единого дня голосования, рассказала секретарь ЦИК Беларуси
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит
Основной день выборов депутатов сегодня, но голосовали белорусы и досрочно в течение пяти дней. Досрочно проголосовали почти 42% избирателей. Чем обусловлена такая высокая явка, рассказала секретарь Центризбиркома Елена Балдовская.
«Думаю, что белорусов волнует вопрос избрания того или иного кандидата в соответствующий совет депутатов. Исходя из звонков, которые поступают на нашу горячую линию, избирателей интересует, кто баллотируется, какая у человека предвыборная программа, чем он будет заниматься, заняв соответствующий депутатский пост. Поэтому я думаю, что это связано в первую очередь с достаточно высоким интересом населения к избранию именно депутатов советов, и парламентариев в том числе, в связи с тем, что эти избранники в будущем будут представлять интересы граждан и заниматься разрешением каких-то наших насущных проблем», – отметила Елена Балдовская.
Корреспондент: Единый день голосования – новый для белорусов формат. В чем его преимущества?
На данный момент по стране работают пять тысяч четыреста одиннадцать избирательных участков. Чтобы проголосовать, нужно удостоверение личности с фотографией. «МИР 24» продолжает следить за ходом выборов.
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В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра.
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