В чем преимущества единого дня голосования, рассказала секретарь ЦИК Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

25 февраля в Беларуси выбирают депутатов. В стране впервые проходит единый день голосования. За кандидатов и в парламент, и в местные советы белорусы голосуют с восьми утра. Как идет голосование, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Основной день выборов депутатов сегодня, но голосовали белорусы и досрочно в течение пяти дней. Досрочно проголосовали почти 42% избирателей. Чем обусловлена такая высокая явка, рассказала секретарь Центризбиркома Елена Балдовская.

«Думаю, что белорусов волнует вопрос избрания того или иного кандидата в соответствующий совет депутатов. Исходя из звонков, которые поступают на нашу горячую линию, избирателей интересует, кто баллотируется, какая у человека предвыборная программа, чем он будет заниматься, заняв соответствующий депутатский пост. Поэтому я думаю, что это связано в первую очередь с достаточно высоким интересом населения к избранию именно депутатов советов, и парламентариев в том числе, в связи с тем, что эти избранники в будущем будут представлять интересы граждан и заниматься разрешением каких-то наших насущных проблем», – отметила Елена Балдовская.

Корреспондент: Единый день голосования – новый для белорусов формат. В чем его преимущества?



Балдовская: Введение на конституционном уровне единого дня голосования позволило объединить в единые временные рамки, по сути, две кампании. Мы в один период в рамках одной избирательной кампании проводим двое выборов – по избранию депутатов Палаты представителей парламента и по избранию всех уровней местных советов депутатов. Это оптимизация избирательной системы и экономия бюджетных средств. В работе избирательных комиссий на территории страны в данную кампанию задействовано почти 67 тысяч человек. Соответственно, мы этих людей привлекаем один раз в рамках единого дня голосования. Поэтому это оптимизация использования человеческих ресурсов и, естественно, экономия бюджетных средств.

На данный момент по стране работают пять тысяч четыреста одиннадцать избирательных участков. Чтобы проголосовать, нужно удостоверение личности с фотографией. «МИР 24» продолжает следить за ходом выборов.