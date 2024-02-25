Единый день голосования в Беларуси: чем руководствуется молодежь при выборе депутатов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит единый день голосования. Уже на девять утра явка избирателей составила 43,64%. В списках избирателей порядка семи миллионов человек. Много и тех, кто голосует впервые. Чем руководствуется молодежь при выборе депутатов, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На избирательные участки молодые белорусы приходят с восьми утра. С собой берут паспорт, или любой другой документ, заменяющий его. Отдать свой голос можно в административных зданиях, школах, детских садах и на предприятиях. Всего по стране открыто больше пяти с половиной тысяч участков для голосования.

Для 18-летней Ангелины Колачевой выборы – это символ взросления. С детства на голосование ходила с родителями. К своей первой отметке в бюллетене отнеслась серьезно. Информацию о каждом кандидате изучила заранее.

«Я читала биографию и ощущения после нее, также важна предвыборная кампания, и цель депутата в том должна быть, чтобы создавать благо для страны и общества. И еще возраст. Потому что возраст – это жизненный опыт человека, он очень важен», – считает избиратель Ангелина Колачева.

Кандидатов много. Молодым избирателям с выбором помогали университеты. Устраивали предвыборные встречи и открытые диалоги.

«Информации было о кандидатах предоставлено достаточно. Указана, во-первых, должность человека, его образование. На информационных стендах, в бюллетене частично было указано, чтобы человек не перепутал», – отметил избиратель Владислав Вербила.

Тем, кто отдает свой голос впервые, вместе с бюллетенем выдают и памятный подарок – карманную Конституцию. Ее дизайн был разработан специально для единого дня голосования.



Голосующих впервые всего по стране больше 178 тысяч. На участках им выдают разное количество бюллетеней в зависимости от региона. Например, в Минске их будет два за кандидата в Палату представителей, и в городской совет. А вот в деревне бланков будет четыре. Там голосуют за депутатов нескольких уровней.

Избирательные участки будут работать до восьми часов вечера по минскому времени. О ходе выборов депутатов всех уровней в Беларуси смотрите вечером на телеканале «Мир» в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой».