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Единый день голосования в Беларуси: чем руководствуется молодежь при выборе депутатов?
25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит
На избирательные участки молодые белорусы приходят с восьми утра. С собой берут паспорт, или любой другой документ, заменяющий его. Отдать свой голос можно в административных зданиях, школах, детских садах и на предприятиях. Всего по стране открыто больше пяти с половиной тысяч участков для голосования.
Для 18-летней Ангелины Колачевой выборы – это символ взросления. С детства на голосование ходила с родителями. К своей первой отметке в бюллетене отнеслась серьезно. Информацию о каждом кандидате изучила заранее.
Кандидатов много. Молодым избирателям с выбором помогали университеты. Устраивали предвыборные встречи и открытые диалоги.
«Информации было о кандидатах предоставлено достаточно. Указана, во-первых, должность человека, его образование. На информационных стендах, в бюллетене частично было указано, чтобы человек не перепутал», – отметил избиратель Владислав Вербила.
Тем, кто отдает свой голос впервые, вместе с бюллетенем выдают и памятный подарок – карманную Конституцию. Ее дизайн был разработан специально для единого дня голосования.
Избирательные участки будут работать до восьми часов вечера по минскому времени. О ходе выборов депутатов всех уровней в Беларуси смотрите вечером на телеканале «Мир» в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой».
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Голосующих впервые всего по стране больше 178 тысяч. На участках им выдают разное количество бюллетеней в зависимости от региона.
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