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Лукашенко: Роль парламента в Беларуси будет повышаться

25.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Роль парламента в Беларуси будет повышаться
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

О конкуренции на парламентских выборах, планах на президентскую кампанию и об отношениях со странами Содружества. Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер принял участие в едином дне голосования на участке в центральном районе столицы, а затем пообщался с белорусскими и зарубежными СМИ. У президента спросили о конкуренции за места в парламент. На данный момент она невысокая – чуть больше двух человек на место. Лукашенко отметил, что в нынешние времена это нормально. Это не шоу и гонка, а серьезное политическое событие. Тем более роль парламента нынешнего созыва будет еще весомее.

«Люди начинают понимать, что в Беларуси, к примеру, президент – это не царь, это не Бог, это очень тяжелая работа. И загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны не каждый решится. Точно так и парламент. Роль парламента будет повышаться. Ежемесячно, ежегодно. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет определенная перестройка, поколения меняются», –подчеркнул глава государства.

За нынешними выборами депутатов парламента и местных Советов впервые не следят наблюдатели от ОБСЕ. Беларусь не стала приглашать миссию, но и не препятствовала ее приезду, подчеркнул президент.

«Всем, кто просился к нам приехать, мы не отказывали. Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Почему мы к ним ползти должны? Захотят – пусть приезжают вечером. Я их без визы пущу. После выборов пусть приедут», – отметил белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в следующем году.



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Белорусский лидер принял участие в едином дне голосования на участке в центральном районе столицы, а затем пообщался с белорусскими и зарубежными СМИ.
 
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