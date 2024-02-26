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Наблюдатели от СНГ отметили качественный уровень выборов в Беларуси
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси 25 февраля выбирали депутатов нижней Палаты парламента и местных советов. Голосовали на 5,5 тысячах избирательных участков. За ходом кампании следили международные наблюдатели, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
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На избирательных участках, как в странах СНГ, на каждом свой колорит и даже кухня. На одном угощают чаем, на другом встречают казаки своими танцами и песнями. Миссия от Содружества оценила не только выборы, но и настроение избирателей.
«Как ветеран наблюдательного действия я хочу сказать, что на всем пространстве СНГ, к счастью, сохранилась эта традиция делать из выборов праздник. И выборы рассматриваются как праздник. Многие идут с детьми. На участках, мы сами были свидетелями, детям дарят подарки. Но я уже не говорю о тех, кто голосует первый раз», – отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
Оценить выборы могли и наблюдатели от ОБСЕ. Но не приехали. Европейские наблюдатели прилетели в частном порядке.
«Все проходит, как положено. Как должно быть: демократически. Как это любят сказать: демократически. Хотя я бы лучше сказал: порядочность», – отметил независимый наблюдатель (Сербия) Драгомир Карич.
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Работали на участках и национальные наблюдатели, это граждане Беларуси – представители политических партий, трудовых коллективов и административных организаций. Их было
По итогам выборов в Беларуси изберут более 12 тысяч депутатов в парламент и местные советы.
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По итогам Единого дня голосования в республике изберут более 12 тысяч депутатов в парламент и местные советы.
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