Наблюдатели от СНГ отметили качественный уровень выборов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси 25 февраля выбирали депутатов нижней Палаты парламента и местных советов. Голосовали на 5,5 тысячах избирательных участков. За ходом кампании следили международные наблюдатели, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ – обязательные участники всех электоральных кампаний стран Содружества. Накануне вернулись с президентских выборов в Азербайджане . За один день единого голосования в Беларуси они посетили больше сотни избирательных участков. Дальше у миссии выборы президента России .

«На сегодняшний день так, как в Содружестве, наверное, ни в одной стране мира, не организованы выборы: демократично, доступно, прозрачно. Более того, хочу сказать, что в Беларуси сделано все возможное, чтобы на очень качественном уровне прошло, отмечаем всегда подготовку Центральной избирательной комиссии, всех участковых избирательных комиссий. Все очень хорошо знают свою работу», – заявил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

На избирательных участках, как в странах СНГ, на каждом свой колорит и даже кухня. На одном угощают чаем, на другом встречают казаки своими танцами и песнями. Миссия от Содружества оценила не только выборы, но и настроение избирателей.

«Как ветеран наблюдательного действия я хочу сказать, что на всем пространстве СНГ, к счастью, сохранилась эта традиция делать из выборов праздник. И выборы рассматриваются как праздник. Многие идут с детьми. На участках, мы сами были свидетелями, детям дарят подарки. Но я уже не говорю о тех, кто голосует первый раз», – отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Оценить выборы могли и наблюдатели от ОБСЕ. Но не приехали. Европейские наблюдатели прилетели в частном порядке.

«Нам очень важно здесь сегодня находиться, потому что мы хотим рушить всю ложь, которую западные СМИ говорят о предвыборной кампании и о Беларуси в целом. Здесь видно очень свободная избирательная кампания», – оценил происходящее независимый наблюдатель (Италия) Маттео Педжо.

«Все проходит, как положено. Как должно быть: демократически. Как это любят сказать: демократически. Хотя я бы лучше сказал: порядочность», – отметил независимый наблюдатель (Сербия) Драгомир Карич.

Миссия экспертов Шанхайской организации сотрудничества в Беларуси уже в четвертый раз. Отмечают открытость электоральной кампании .