Лукашенко заявил о нереализуемости планов по госперевороту в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил, что планы его оппонентов по захвату власти и госперевороту в стране нереализуемы. Но попытки непременно будут, предупредил глава государства. Ведь впереди – президентская избирательная кампания, передает телеканал «МИР 24».

Об этом белорусский лидер рассказал во время общения с журналистами после голосования за депутатов в парламент и местные Советы. По словам президента, Минск и Москва действуют в этом вопросе сообща и рассматривают разные варианты развития событий.

«Мы всегда будем едины с Россией. Мы противостоять можем любому противнику. Потому что нынешний мир – это сила, понимают только силу. Если мы, простите меня, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, – вы увидели, свобод этих нет, демократий никаких нет и те, кто нам подкидывали, видите, какая у них демократия... Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними, проводить политику справедливости», – отметил Александр Лукашенко.

При этом белорусский лидер выразил уверенность, что в парламент изберут надежных, знающих свое дело людей. Тогда даже самый радикальный сценарий захвата власти в стране не пройдет, заявил Александр Лукашенко.