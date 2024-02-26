|
Лукашенко заявил о нереализуемости планов по госперевороту в Беларуси
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил, что планы его оппонентов по захвату власти и госперевороту в стране нереализуемы. Но попытки непременно будут, предупредил глава государства. Ведь впереди – президентская избирательная кампания, передает телеканал «МИР 24».
Об этом белорусский лидер рассказал во время общения с журналистами после голосования за депутатов в парламент и местные Советы. По словам президента, Минск и Москва действуют в этом вопросе сообща и рассматривают разные варианты развития событий.
При этом белорусский лидер выразил уверенность, что в парламент изберут надежных, знающих свое дело людей. Тогда даже самый радикальный сценарий захвата власти в стране не пройдет, заявил Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, Минск и Москва действуют в этом вопросе сообща и рассматривают разные варианты развития событий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)