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Беларусь. Генеральная репетиция президентских выборов
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Выбирать рыбу или мясо не нужно – на первом участке предлагают попробовать все. Фаршированные рулеты, котлеты, закуски, пироги, пирожки, сочники: столы накрыты как на праздник. Рецепты – традиционные, белорусские. Например, лусты.
«Домашний хлеб выпекается. Нарезается на кусочки, слегка поджигается. Смазывается маслицем. Сверху выкладывается либо сало, либо какая-нибудь утка, фермерская птица, либо рыба», – рассказал шеф-повар Андрей Бутяков.
К выборам подготовились и местные производители. Привезли на участки хиты – мороженое, вафли, шоколад «Президент» и даже эксклюзивные шоколадные картины.
Участок 478 в народе называют первым. Здесь голосует президент. Для членов комиссии Александр Лукашенко приготовил цветы и паспорт.
Следующая избирательная кампания в стране – президентская, и оппоненты нынешней власти еще заявят о себе очередными попытками госпереворота, уверяет белорусский лидер. Поэтому фамилия Лукашенко будет в следующем году в списке кандидатов.
Впервые в один день белорусы выбирают весь депутатский корпус и в парламент, и в местные Советы. Это выгодный формат. Голосование «два в одном» вполовину сэкономило бюджет.
Округов в сельсоветах по измененному избирательному кодексу стало меньше. Из-за этого сократилось и число депутатов – с 18 тысяч до 20.
Конкурс в палату представителей – почти два с половиной человека на место. Мужчины лидируют: их 65%. Самому молодому кандидату – 23 года. По новым правилам баллотироваться было запрещено белорусам с гражданством или льготами от других стран. А вот участвовать в выборах депутатов в местные Советы разрешили россиянам с видом на жительство в Беларуси. Их в списках 21 человек. Мужчин и женщин среди всех кандидатов почти поровну.
В списках почти семь миллионов избирателей. Голосование – по месту регистрации. Участков открыли 5411 по всей стране. От практики выборов за рубежом отказались.
Чтобы проголосовать, белорусу нужно удостоверение личности с фотографией. Это может быть паспорт, студенческий билет, пенсионный или права. Шторок в кабинках нет, но тайна голосования стала строже. По новым правилам фотографировать или выносить бюллетени запрещено. Нарушителям – штраф. Для избирателей с ограниченными возможностями появились переносные ширмы-кабинки.
В городе и в сельской местности у избирателей разное количество бюллетеней. Например, житель столицы получает только два – за кандидата в палату представителей, и в городской совет. А вот в деревне бланков будет четыре. Там голосуют за депутатов нескольких уровней.
В соцсети уже во время досрочного голосования избиратели стали выкладывать видеоролики о том, как они идут на участки. Для впервые голосующих – подарок: карманная версия Конституции. Издание выпустили ограниченным тиражом специально ко дню выборов.
Голосуют и россияне с видом на жительство в Беларуси. Они могут выбирать депутатов в местные Советы. Екатерина Ледян вышла замуж за белоруса. Живет в столице.
Кроме национальных наблюдателей, за голосованием следят международные миссии. Самая многочисленная – от СНГ. 235 представителей из всех стран Содружества работают на участках в каждом регионе Беларуси.
Оценить выборы могли и наблюдатели от ОБСЕ, но не приехали.
Предварительные итоги выборов депутатского корпуса Центральная избирательная комиссия планирует озвучить 26 февраля, а финальные – в первый день весны.
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Предварительные итоги выборов депутатского корпуса Центральная избирательная комиссия планирует озвучить 26 февраля, а финальные – в первый день весны.
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