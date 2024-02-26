Беларусь. Генеральная репетиция президентских выборов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают депутатов Национального собрания и местных Советов . Впервые в истории республики проходит Единый день голосования, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Выбирать рыбу или мясо не нужно – на первом участке предлагают попробовать все. Фаршированные рулеты, котлеты, закуски, пироги, пирожки, сочники: столы накрыты как на праздник. Рецепты – традиционные, белорусские. Например, лусты.

«Домашний хлеб выпекается. Нарезается на кусочки, слегка поджигается. Смазывается маслицем. Сверху выкладывается либо сало, либо какая-нибудь утка, фермерская птица, либо рыба», – рассказал шеф-повар Андрей Бутяков.

К выборам подготовились и местные производители. Привезли на участки хиты – мороженое, вафли, шоколад «Президент» и даже эксклюзивные шоколадные картины.

«Картины – это все делали наши мастерицы с фабрики. Это шоколад. Вес – 350 граммов. С пожеланиями, с изображениями наших белорусских самых известных мест», – рассказала директор магазина кондитерской фабрики Анастасия Станько.

Участок 478 в народе называют первым. Здесь голосует президент. Для членов комиссии Александр Лукашенко приготовил цветы и паспорт.

Следующая избирательная кампания в стране – президентская, и оппоненты нынешней власти еще заявят о себе очередными попытками госпереворота, уверяет белорусский лидер. Поэтому фамилия Лукашенко будет в следующем году в списке кандидатов.

«Пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», – отметил Александр Лукашенко.

Впервые в один день белорусы выбирают весь депутатский корпус и в парламент, и в местные Советы. Это выгодный формат. Голосование «два в одном» вполовину сэкономило бюджет.

«Большая часть средств бюджетных идет на оплату труда членов соответствующих избирательных комиссий. Мы их формируем один раз, соответственно, платим людям один раз», – рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Елена Балдовская.

Округов в сельсоветах по измененному избирательному кодексу стало меньше. Из-за этого сократилось и число депутатов – с 18 тысяч до 20.

Конкурс в палату представителей – почти два с половиной человека на место. Мужчины лидируют: их 65%. Самому молодому кандидату – 23 года. По новым правилам баллотироваться было запрещено белорусам с гражданством или льготами от других стран. А вот участвовать в выборах депутатов в местные Советы разрешили россиянам с видом на жительство в Беларуси. Их в списках 21 человек. Мужчин и женщин среди всех кандидатов почти поровну.

В списках почти семь миллионов избирателей. Голосование – по месту регистрации. Участков открыли 5411 по всей стране. От практики выборов за рубежом отказались.

Чтобы проголосовать, белорусу нужно удостоверение личности с фотографией. Это может быть паспорт, студенческий билет, пенсионный или права. Шторок в кабинках нет, но тайна голосования стала строже. По новым правилам фотографировать или выносить бюллетени запрещено. Нарушителям – штраф. Для избирателей с ограниченными возможностями появились переносные ширмы-кабинки.

В городе и в сельской местности у избирателей разное количество бюллетеней. Например, житель столицы получает только два – за кандидата в палату представителей, и в городской совет. А вот в деревне бланков будет четыре. Там голосуют за депутатов нескольких уровней.

В соцсети уже во время досрочного голосования избиратели стали выкладывать видеоролики о том, как они идут на участки. Для впервые голосующих – подарок: карманная версия Конституции. Издание выпустили ограниченным тиражом специально ко дню выборов.

Голосуют и россияне с видом на жительство в Беларуси. Они могут выбирать депутатов в местные Советы. Екатерина Ледян вышла замуж за белоруса. Живет в столице.