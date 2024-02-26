Явка по итогам Единого дня голосования в Беларуси составила 72,98%

В Беларуси завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись в 20:00 25 февраля. Люди выбирали депутатов нижней Палаты парламента и местных советов. Голосовали на 5,5 тысячах избирательных участков. Идет подсчет голосов. Выездная студия «Мира» работает в информационном центре ЦИКа. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич поговорила с секретарем Центральной избирательной комиссии Беларуси Еленой Балдовской о явке избирателей и работе горячей линии ЦИК.
«На выборах в Беларуси обычно явка достаточно высокая. Эта кампания не стала исключением. По итогам проведения Единого дня голосования на участки пришло 72,98% избирателей нашей страны. На первом месте Могилевская область, 77% избирателей Могилевской области приняли участие в Едином дне голосования. Нарушения были зафиксированы, мы даем им оценку с точки зрения каких-то глобальных нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования и на итоги выборов. Те обращения, которые поступали в ЦИК, носят более технический характер, процедурный. Все вопросы, которые поступали от избирателей в течение сегодняшнего дня голосования, снимались оперативно. Разрешались в том числе со стороны Центральной избирательной комиссии, мы держали связь с участковыми избирательными комиссиями, в ручном режиме брали управление всеми ситуациями, которые возникают на участках, чтобы позволить реализацию избирательных прав граждан, снять какие-то возникающие вопросы. Колл-центр у нас работал с самого начала избирательной кампании, линия была на самом деле горячей. Сегодня только за половину Единого дня голосования поступило более сотни обращений в ЦИК. Основные вопросы касались возможности проголосовать на том или ином участке, вопросы поиска участка для голосования, очень много людей обращались в Центральную избирательную комиссию с просьбой оказать содействие по голосованию по месту нахождения. То есть людям проще было обратиться в ЦИК, и мы, безусловно, выходили на участковые избирательные комиссии, наши коллеги связывались с избирателями, организовывали голосование по месту нахождения. За период функционирования колл-центра было более 1,5 тысячи звонков. Выборы прошли в хорошем, штатном режиме. Достаточно спокойная обстановка была на участках для голосования. Граждане активно голосовали, как обычно у нас, традиционно, в обеденный период – больше всего избиратели идут на участки для голосования. В принципе, никаких казусных, вопиющих ситуаций, не происходило, все шло в штатном режиме», – рассказала Елена Балдовская.
В два часа ночи в информационном центре ЦИК, который работает во Дворце Республики, озвучат предварительные итоги голосования, а 26 февраля пройдет большая пресс-конференция, где свою оценку Единому дню голосования в Беларуси дадут наблюдатели от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.