Явка по итогам Единого дня голосования в Беларуси составила 72,98%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись в 20:00 25 февраля. Люди выбирали депутатов нижней Палаты парламента и местных советов. Голосовали на 5,5 тысячах избирательных участков. Идет подсчет голосов. Выездная студия «Мира» работает в информационном центре ЦИКа. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич поговорила с секретарем Центральной избирательной комиссии Беларуси Еленой Балдовской о явке избирателей и работе горячей линии ЦИК.