Советы эксперта: как без ошибок получить кредит на развитие бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото: Яна Якименко, основательница компании «Кредит Финанс»

Небольшие белорусские компании сталкиваются с постоянными вызовами: снижается выручка и обороты, а инвестиций для масштабирования не хватает. Что лучше: подождать и накопить собственные ресурсы или привлечь кредитные средства? Об этом и о том, как правильно пользоваться кредитом, а также повысить шансы на его получение, спросили основательницу компании «Кредит Финанс» Яну Якименко.

Зачем компании берут кредит

История № 1. Масштабирование

Сеть кофеен планировала расширение со старта, а на это нужно больше свободных ресурсов. Решили воспользоваться кредитными деньгами. Согласовали условия, получили финансирование, что поддержало бизнес на этапе роста. Сейчас по всей Беларуси более 200 точек продаж, и компания занимает большую долю рынка. Благодаря привлеченным деньгам удалось протестировать бизнес-модель и упаковать франшизу. Все эти действия помогли начать зарабатывать больше.

— Какие условия можно считать выгодными?

— Здесь надо смотреть на ставку, сроки рассмотрения, ковенантный пакет и на итоговые суммы переплаты, считать эффективную ставку. Наши клиенты получают кредит с процентной ставкой от 6,5% годовых на инвестиционные цели. Более того с нашей помощью компания может получить сумму даже в 4 раза больше, чем изначально предлагает финансовая организация. Мы также помогаем собрать и корректно заполнить весь пакет документов, что значительно сокращает время и уменьшает риск отказа. Благодаря чему компании получают кредит быстрее и экономят от 1 недели до 1,5 месяца.

История № 2. Модернизация производства и расширение рынка сбыта

Компания по производству одежды запланировала модернизировать производство и расширить мощности, чтобы продавать больше товаров на маркетплейсах и в своем магазине. Общий объем привлеченного финансирования за 2023 год составил почти 2 млн белорусских рублей. Компания открыла шоурум в ТЦ «Галерея» и начала продавать одежду на Wildberries.

Кредитные средства помогли не терять время, увеличить прибыль после запуска собственного производства, повысить рентабельность и расширить рынок сбыта.

История № 3. Расширение и ребрендинг

Компания занимается производством выпечки в крупном региональном городе, необходимо было финансирование для покупки дополнительного оборудования и ребрендинга. Благодаря кредитным средствам удалось расширить производство и закрыть небольшие кассовые разрывы. Новый кредит помог открыть кофейню в Минске, а следующая сделка — купить производство в столице и открыть другое кафе (взяли кредит на ремонт, мебель и оборудование). Расширение и быстрый рост был бы невозможен без кредитования.

История № 4. Обеспечение спроса и реализация проектов

Компания занимается системами промышленного кондиционирования и вентиляции. Многие клиенты не готовы вносить полную или частичную предоплату за оборудование, а свободных оборотных средств компании для реализации всех проектов не хватало. Собственники решили брать кредит, но ставка оказалась выше, чем они предполагали. Обратились к нам — мы подготовили корректный пакет документов, оформили сделку удаленно, без посещения банка, и помогли компании получить сумму больше заявленной с более низкой процентной ставкой. Так как срок от поставки оборудования до отгрузки составлял 2 недели, бизнесу был выгоднее овердрафт.





Как грамотно воспользоваться кредитом?

Кредит стоит рассматривать как возможность для роста и масштабирования. Чтобы компания получила от него выгоду и вышла на больший доход, соблюдайте рекомендации.

Формируйте резервный фонд

Это поможет избежать кассовых разрывов и закрывать обязательства перед сотрудниками, кредиторами, поставщиками и подрядчиками при форс-мажоре.

Сформируйте инвестиционный фонд

Откладывайте 5−10% от прибыли компании, чтобы воспользоваться деньгами для развития в нужный момент и не платить проценты.

Оформляйте возобновляемую кредитную линию или овердрафт

В этом случае вы ничего не платите, если ей не пользуетесь, а % начисляется только на остаток основного долга. Кредитной линией можно будет воспользоваться в экстренных случаях и как итог — не испортить платежную репутацию.

Выбирайте подходящий именно для вас финансовый инструмент

Подберите инструмент исходя из задач бизнеса: привлечение инвестора или стратегического инвестора, инвестиционное финансирование, в том числе с государственной поддержкой на льготных условиях, оборотный кредит, возобновляемая, невозобновляемая кредитная линия, овердрафт, факторинг, аккредитив, займ, лизинг и т.д. Везде разные условия и разные процентные ставки.

Бывают случаи, когда компании необходима финансовая поддержка. Например, кассовые разрывы, сезонность бизнеса. И привлеченное финансирование может быть единственным способом для прохождения сложного этапа. В этом случае также можно воспользоваться кредитными деньгами, но учитывать несколько важных моментов. Необходимо сделать прогноз денежных потоков и иметь четкую, понятную стратегию на будущее и понимание, сколько компания сможет получать прибыли. Быть уверенным, что в дальнейшем вы окупите полученный кредит, а не загоните компанию в большие долги, что приведет к банкротству.

5. Перестраховывайтесь

Чем более короткий срок оборачиваемости денег, тем ниже процентная ставка. Но, если цикл сделки 25−35 дней, то лучше выбрать более длительный срок — до 60 дней — и не гнаться за процентами, а перестраховаться. При выходе на просроченную задолженность портится не только кредитная история компании, но и начисляются повышенные проценты на сумму задолженности, штрафы, пени, неустойки.

6. Если решили взять кредит, считайте эффективную ставку

На рынке более 300+ предложений. Не всегда заявленная ставка по кредиту будет равна эффективной. В банках есть ковенантный пакет, который обеспечивает дополнительную доходность, помимо ставки: РКО, зарплатный проект, платежи и переводы и эквайринг. Рассматривайте в комплексе финансовый инструмент и считайте общую переплату. Но важнее всего не то, сколько вы переплачиваете, а сколько на этих деньгах сможете заработать.





Как повысить шансы на кредит для бизнеса?

Если у вас есть кредиты, всегда платите их вовремя и в полном объеме, иначе в кредитной истории зафиксируют факт выхода на просрочку. Даже небольшие и незначительные просрочки могут повлиять на ваш рейтинг, что негативно скажется на кредитной истории и усложнит получение нового кредита.

То же касается налогов и заработных плат — избегайте юридических проблем, чтобы сохранить хороший репутационный статус.

Если у вас никогда не было кредитов и у вас «чистая» кредитная история, возьмите небольшой кредит, чтобы начать формировать свою положительную кредитную репутацию.

При подаче заявки на кредит учтите, что оценивается кредитная история не только компании, но и учредителя, директора и поручителей.

Перед оформлением кредита обдумайте экономическую эффективность. Ваша прибыль должна покрывать выплаты по кредиту и другие расходы даже при самом пессимистичном сценарии.

Следите за стабильностью оборота средств на счете, чтобы повысить шансы на утверждение кредита.

Как бизнесу помогают получить кредит

В компанию «Кредит Финанс» обращаются собственники малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, стартапы и предприниматели без юрлица, но с идеей проекта.

Не у всех хватает компетенций и времени изучать 300+ предложений от банков, а потом собирать огромный пакет документов, предоставлять залоги и искать поручителей. После этого еще предстоит ждать рассмотрения заявки и вести переговоры с банками. Это удобно и выгодно делегировать.

«Кредит Финанс» оказывает консалтинговые услуги по привлечению финансирования с 2019 года. За это время к нам обратились 3700 бизнесов. Мы помогаем в вопросах: