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Советы эксперта: как без ошибок получить кредит на развитие бизнеса
26.02.2024 11:26 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Небольшие белорусские компании сталкиваются с постоянными вызовами: снижается выручка и обороты, а инвестиций для масштабирования не хватает. Что лучше: подождать и накопить собственные ресурсы или привлечь кредитные средства? Об этом и о том, как правильно пользоваться кредитом, а также повысить шансы на его получение, спросили основательницу компании
Зачем компании берут кредит
История № 1. Масштабирование
Сеть кофеен планировала расширение со старта, а на это нужно больше свободных ресурсов. Решили воспользоваться кредитными деньгами. Согласовали условия, получили финансирование, что поддержало бизнес на этапе роста. Сейчас по всей Беларуси более 200 точек продаж, и компания занимает большую долю рынка. Благодаря привлеченным деньгам удалось протестировать бизнес-модель и упаковать франшизу. Все эти действия помогли начать зарабатывать больше.
— Какие условия можно считать выгодными?
— Здесь надо смотреть на ставку, сроки рассмотрения, ковенантный пакет и на итоговые суммы переплаты, считать эффективную ставку. Наши клиенты получают кредит с процентной ставкой от 6,5% годовых на инвестиционные цели. Более того с нашей помощью компания может получить сумму даже в 4 раза больше, чем изначально предлагает финансовая организация. Мы также помогаем собрать и корректно заполнить весь пакет документов, что значительно сокращает время и уменьшает риск отказа. Благодаря чему компании получают кредит быстрее и экономят от 1 недели до 1,5 месяца.
История № 2. Модернизация производства и расширение рынка сбыта
Компания по производству одежды запланировала модернизировать производство и расширить мощности, чтобы продавать больше товаров на маркетплейсах и в своем магазине. Общий объем привлеченного финансирования за 2023 год составил почти 2 млн белорусских рублей. Компания открыла шоурум в ТЦ «Галерея» и начала продавать одежду на Wildberries.
Кредитные средства помогли не терять время, увеличить прибыль после запуска собственного производства, повысить рентабельность и расширить рынок сбыта.
История № 3. Расширение и ребрендинг
Компания занимается производством выпечки в крупном региональном городе, необходимо было финансирование для покупки дополнительного оборудования и ребрендинга. Благодаря кредитным средствам удалось расширить производство и закрыть небольшие кассовые разрывы. Новый кредит помог открыть кофейню в Минске, а следующая сделка — купить производство в столице и открыть другое кафе (взяли кредит на ремонт, мебель и оборудование). Расширение и быстрый рост был бы невозможен без кредитования.
История № 4. Обеспечение спроса и реализация проектов
Компания занимается системами промышленного кондиционирования и вентиляции. Многие клиенты не готовы вносить полную или частичную предоплату за оборудование, а свободных оборотных средств компании для реализации всех проектов не хватало. Собственники решили брать кредит, но ставка оказалась выше, чем они предполагали. Обратились к нам — мы подготовили корректный пакет документов, оформили сделку удаленно, без посещения банка, и помогли компании получить сумму больше заявленной с более низкой процентной ставкой. Так как срок от поставки оборудования до отгрузки составлял 2 недели, бизнесу был выгоднее овердрафт.
Как грамотно воспользоваться кредитом?
Кредит стоит рассматривать как возможность для роста и масштабирования. Чтобы компания получила от него выгоду и вышла на больший доход, соблюдайте рекомендации.
Это поможет избежать кассовых разрывов и закрывать обязательства перед сотрудниками, кредиторами, поставщиками и подрядчиками при форс-мажоре.
Откладывайте 5−10% от прибыли компании, чтобы воспользоваться деньгами для развития в нужный момент и не платить проценты.
В этом случае вы ничего не платите, если ей не пользуетесь, а % начисляется только на остаток основного долга. Кредитной линией можно будет воспользоваться в экстренных случаях и как итог — не испортить платежную репутацию.
Подберите инструмент исходя из задач бизнеса: привлечение инвестора или стратегического инвестора, инвестиционное финансирование, в том числе с государственной поддержкой на льготных условиях, оборотный кредит, возобновляемая, невозобновляемая кредитная линия, овердрафт, факторинг, аккредитив, займ, лизинг и т.д. Везде разные условия и разные процентные ставки.
Бывают случаи, когда компании необходима финансовая поддержка. Например, кассовые разрывы, сезонность бизнеса. И привлеченное финансирование может быть единственным способом для прохождения сложного этапа. В этом случае также можно воспользоваться кредитными деньгами, но учитывать несколько важных моментов. Необходимо сделать прогноз денежных потоков и иметь четкую, понятную стратегию на будущее и понимание, сколько компания сможет получать прибыли. Быть уверенным, что в дальнейшем вы окупите полученный кредит, а не загоните компанию в большие долги, что приведет к банкротству.
5. Перестраховывайтесь
Чем более короткий срок оборачиваемости денег, тем ниже процентная ставка. Но, если цикл сделки 25−35 дней, то лучше выбрать более длительный срок — до 60 дней — и не гнаться за процентами, а перестраховаться. При выходе на просроченную задолженность портится не только кредитная история компании, но и начисляются повышенные проценты на сумму задолженности, штрафы, пени, неустойки.
6. Если решили взять кредит, считайте эффективную ставку
На рынке более 300+ предложений. Не всегда заявленная ставка по кредиту будет равна эффективной. В банках есть ковенантный пакет, который обеспечивает дополнительную доходность, помимо ставки: РКО, зарплатный проект, платежи и переводы и эквайринг. Рассматривайте в комплексе финансовый инструмент и считайте общую переплату. Но важнее всего не то, сколько вы переплачиваете, а сколько на этих деньгах сможете заработать.
Как повысить шансы на кредит для бизнеса?
Как бизнесу помогают получить кредит
В компанию
Не у всех хватает компетенций и времени изучать 300+ предложений от банков, а потом собирать огромный пакет документов, предоставлять залоги и искать поручителей. После этого еще предстоит ждать рассмотрения заявки и вести переговоры с банками. Это удобно и выгодно делегировать.
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Небольшие белорусские компании сталкиваются с постоянными вызовами: снижается выручка и обороты, а инвестиций для масштабирования не хватает. Что лучше:...
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