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Члены избирательных комиссий Беларуси всю ночь вели подсчет голосов

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Члены избирательных комиссий Беларуси всю ночь вели подсчет голосов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выборы в Беларуси состоялись. Жители страны голосовали за депутатов нижней палаты Парламента и местных советов. Основной день голосования прошел. Избирательные участки работали с восьми утра до восьми часов вечера без перерывов на обед, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Ровно после восьми вечера комиссии вскрыли урны и приступили к подсчету голосов. Напомним, в Минске избиратели получали по два бюллетеня: по выборам в Палату Представителей и городского совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а вот у сельских жителей их было четыре.

«Сначала считаются голоса из ящика по досрочному голосованию, затем голосование на дому и основной день голосования, затем суммируются результаты. Мы вывесим протокол голосования и будем собираться в нашу окружную комиссию, будем паковать девять пакетов и повезем», – объяснила председатель избирательной комиссии № 511 Лола Пахомова.

Голосовали белорусы активно. Особенно в основной день. По данным ЦИК, явка составила 72,98%. Отдал свой голос и президент Александр Лукашенко. Глава государства приехал на участок № 478, который в народе называют первым.

«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Поэтому основан мой выбор на этом. И вам спасибо за мир!» – заявил белорусский лидер.

Выборы в Беларуси – серьезное и одновременно праздничное мероприятие. Это уже традиция. На участках страны – песни и танцы, а в буфетах можно было подкрепиться белорусскими продуктами.

В Единый день голосования в стране работали национальные и международные наблюдатели. В частном порядке приехали эксперты из Европы. А самая большая миссия – от СНГ, 235 человек. Они посетили все регионы.

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«Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими. И мы искренне желаем от всей души нашим братьям-белорусам, чтобы голосование завершилось также спокойно. И, самое главное, чтобы выборы привели к мирной, стабильной, благополучной жизни в Беларуси. Это очень важно. И будем только радоваться этому», – отметил генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Во время выборов работало более пяти с половиной тысяч участков. К избирателям, которые в силу возраста или плохого самочувствия не могли прийти самостоятельно, выезжали мобильные комиссии. Проголосовать также можно было в санаториях, больницах и воинских частях.

По итогам избирательной кампании планируется выбрать 110 депутатов в Палату Представителей и 12 514 в местные Советы депутатов.



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Теги: Минск
 
 
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По данным ЦИК, явка в Единый день голосования составила 72,98%, работало более 5,5 тыс. участков.
 
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