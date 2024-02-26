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Члены избирательных комиссий Беларуси всю ночь вели подсчет голосов
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы в Беларуси состоялись. Жители страны голосовали за депутатов нижней палаты Парламента и местных советов. Основной день голосования прошел. Избирательные участки работали с восьми утра до восьми часов вечера без перерывов на обед, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Ровно после восьми вечера комиссии вскрыли урны и приступили к подсчету голосов. Напомним, в Минске избиратели получали по два бюллетеня: по выборам в Палату Представителей и городского совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а вот у сельских жителей их было четыре.
Голосовали белорусы активно. Особенно в основной день. По данным ЦИК, явка составила 72,98%. Отдал свой голос и президент Александр Лукашенко. Глава государства приехал на участок № 478, который в народе называют первым.
Выборы в Беларуси – серьезное и одновременно праздничное мероприятие. Это уже традиция. На участках страны – песни и танцы, а в буфетах можно было подкрепиться белорусскими продуктами.
В Единый день голосования в стране работали национальные и международные наблюдатели. В частном порядке приехали эксперты из Европы. А самая большая миссия – от СНГ, 235 человек. Они посетили все регионы.
Во время выборов работало более пяти с половиной тысяч участков. К избирателям, которые в силу возраста или плохого самочувствия не могли прийти самостоятельно, выезжали мобильные комиссии. Проголосовать также можно было в санаториях, больницах и воинских частях.
По итогам избирательной кампании планируется выбрать 110 депутатов в Палату Представителей и 12 514 в местные Советы депутатов.
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По данным ЦИК, явка в Единый день голосования составила 72,98%, работало более 5,5 тыс. участков.
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