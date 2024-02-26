Члены избирательных комиссий Беларуси всю ночь вели подсчет голосов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы в Беларуси состоялись. Жители страны голосовали за депутатов нижней палаты Парламента и местных советов. Основной день голосования прошел. Избирательные участки работали с восьми утра до восьми часов вечера без перерывов на обед, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Ровно после восьми вечера комиссии вскрыли урны и приступили к подсчету голосов. Напомним, в Минске избиратели получали по два бюллетеня: по выборам в Палату Представителей и городского совета депутатов. В областных и районных центрах – три, а вот у сельских жителей их было четыре.

«Сначала считаются голоса из ящика по досрочному голосованию, затем голосование на дому и основной день голосования, затем суммируются результаты. Мы вывесим протокол голосования и будем собираться в нашу окружную комиссию, будем паковать девять пакетов и повезем», – объяснила председатель избирательной комиссии № 511 Лола Пахомова.

Голосовали белорусы активно. Особенно в основной день. По данным ЦИК, явка составила 72,98%. Отдал свой голос и президент Александр Лукашенко. Глава государства приехал на участок № 478, который в народе называют первым.

«Свой выбор я основывал на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому, кроме профессионализма, должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. Поэтому основан мой выбор на этом. И вам спасибо за мир!» – заявил белорусский лидер.

Выборы в Беларуси – серьезное и одновременно праздничное мероприятие. Это уже традиция. На участках страны – песни и танцы, а в буфетах можно было подкрепиться белорусскими продуктами.

В Единый день голосования в стране работали национальные и международные наблюдатели. В частном порядке приехали эксперты из Европы. А самая большая миссия – от СНГ, 235 человек. Они посетили все регионы.

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