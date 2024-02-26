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ЦИК Беларуси огласил промежуточные итоги единого дня голосования

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси огласил промежуточные итоги единого дня голосования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижняя палата парламента Беларуси восьмого созыва избрана в полном составе. Также в стране сформированы местные советы законодателей. В Центризбиркоме огласили промежуточные итоги прошедшего единого дня голосования, передает телеканал «МИР 24».

«По предварительным результатам выборов, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. Из них шесть областных и Минский городской совет, 118 районных, 10 городских в городах областного подчинения, 14 городских в городах районного подчинения, восемь поселковых и 1127 сельских советов», – сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Белорусы отдавали голоса сразу за депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Это новый для страны формат. Всего на участки пришли более 73% избирателей. Активно голосовали как досрочно, так и в основной день. Во время выборов в стране работали около 5,5 тысяч участков. В списке избирателей было около семи миллионов человек. Многие голосовали впервые. К некоторым пенсионерам и маломобильным гражданам комиссии выезжали на дом.

За ходом кампании следили более 45 тысяч национальных и около 300 международных наблюдателей.



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Нижняя палата парламента восьмого созыва избрана в полном составе. Также в стране сформированы местные советы законодателей.
 
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