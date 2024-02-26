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ЦИК Беларуси огласил промежуточные итоги единого дня голосования
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нижняя палата парламента Беларуси восьмого созыва избрана в полном составе. Также в стране сформированы местные советы законодателей. В Центризбиркоме огласили промежуточные итоги прошедшего единого дня голосования, передает телеканал «МИР 24».
Белорусы отдавали голоса сразу за депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Это
За ходом кампании следили более 45 тысяч национальных и около 300 международных наблюдателей.
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Нижняя палата парламента восьмого созыва избрана в полном составе. Также в стране сформированы местные советы законодателей.
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