Лукашенко: Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все народные избранники войдут в состав Всебелорусского народного собрания – это новый орган власти в Беларуси. О политических реформах в республике президент Александр Лукашенко рассказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.

«Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков. Новые люди приходят. Поэтому нам надо готовиться заранее эволюционным образом к смене вот этих, я бы не сказал политических нарративов, важнее аккуратно пройти смену поколений», – отметил белорусский лидер.