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Лукашенко: Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы
26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все народные избранники войдут в состав Всебелорусского народного собрания – это новый орган власти в Беларуси. О политических реформах в республике президент Александр Лукашенко рассказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.
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О политических реформах в республике президент рассказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
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