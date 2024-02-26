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Лукашенко: Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы

26.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Все народные избранники войдут в состав Всебелорусского народного собрания – это новый орган власти в Беларуси. О политических реформах в республике президент Александр Лукашенко рассказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.

«Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков. Новые люди приходят. Поэтому нам надо готовиться заранее эволюционным образом к смене вот этих, я бы не сказал политических нарративов, важнее аккуратно пройти смену поколений», – отметил белорусский лидер.

Ранее в Центризбиркоме огласили промежуточные итоги прошедшего единого дня голосования.



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О политических реформах в республике президент рассказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
 
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