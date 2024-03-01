Понятие «чаевые» хотят законодательно закрепить в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют на законодательном уровне закрепить понятие «чаевые». Соответствующую работу уже ведут госорганы республики.

«Знаю, что госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина «чаевые», и это действительно очень нужно и важно», – цитирует БЕЛТА начальника

главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) республики Андрея Ковалевского.

По его словам, налоговая служба не приветствует определение «дарение», поскольку

оно предусматривает безвозмездность.

«А когда вы пришли в кафе, вас обслужили, вам понравилась кухня и обслуживание, вы оставили чаевые – здесь безвозмездности не усматривается. Это ваша дополнительная плата», – отметил Ковалевский.

Чиновники пытаются определить, кому в итоге принадлежат эти выплаты. Гость оставляет «чаевые» в заведении, где есть наемные работники, в том числе официанты и повара.

«Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу – владельцу этого заведения или официанту? Это требует определения», – пояснил Ковалевский.