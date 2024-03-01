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Понятие «чаевые» хотят законодательно закрепить в Беларуси
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси планируют на законодательном уровне закрепить понятие «чаевые». Соответствующую работу уже ведут госорганы республики.
«Знаю, что госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина «чаевые», и это действительно очень нужно и важно», – цитирует
По его словам, налоговая служба не приветствует определение «дарение», поскольку
Чиновники пытаются определить, кому в итоге принадлежат эти выплаты. Гость оставляет «чаевые» в заведении, где есть наемные работники, в том числе официанты и повара.
«Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу – владельцу этого заведения или официанту? Это требует определения», – пояснил Ковалевский.
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Соответствующую работу уже ведут госорганы республики, заявили в Министерстве по налогам и сборам.
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