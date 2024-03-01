ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Понятие «чаевые» хотят законодательно закрепить в Беларуси

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют на законодательном уровне закрепить понятие «чаевые». Соответствующую работу уже ведут госорганы республики.

«Знаю, что госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина «чаевые», и это действительно очень нужно и важно», – цитирует БЕЛТА начальника
главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) республики Андрея Ковалевского.

По его словам, налоговая служба не приветствует определение «дарение», поскольку
оно предусматривает безвозмездность.

«А когда вы пришли в кафе, вас обслужили, вам понравилась кухня и обслуживание, вы оставили чаевые – здесь безвозмездности не усматривается. Это ваша дополнительная плата», – отметил Ковалевский.

Чиновники пытаются определить, кому в итоге принадлежат эти выплаты. Гость оставляет «чаевые» в заведении, где есть наемные работники, в том числе официанты и повара.

«Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу – владельцу этого заведения или официанту? Это требует определения», – пояснил Ковалевский.

Ранее в Беларуси приняли закон об ответственном обращении с животными. Заводчики домашних животных в Беларуси должны будут чипировать и регистрировать своих питомцев. Ужесточится и ответственность за жестокое обращение с животными.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующую работу уже ведут госорганы республики, заявили в Министерстве по налогам и сборам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как заставить менеджеров продавать больше? 7 способов ежедневного развития сотрудников отдела продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2024
Mir24.TV Belarus
01.03.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика