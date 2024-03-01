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Лукашенко обсудил кадровые вопросы с управляющим делами президента

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Юрия Назарова. Обсуждались кадровые вопросы и работа предприятий.

«В двух словах – итоги. Прежде всего, где плохо. Героизм я знаю. А вот где плохо? И кадры – вы предлагали обсудить этот вопрос», – обратился глава государства.

«Мы сработали хорошо в целом. Мы провели итоговое заседание коллегии. Разобрались. Посмотрели не в целом «температуру по больнице», а по конкретным предприятиям», – отметил Юрий Назаров.

Управделами – структура многопрофильная. В ее составе – ряд организаций: природоохранных, туристических, медицинских, агропромышленных и других. Во время предыдущего доклада Назарова президент поручал Управделами развивать производство белорусских музыкальных инструментов и беговых лыж.



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Во время предыдущего доклада Назарова президент поручил развивать производство белорусских музыкальных инструментов и беговых лыж.
 
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