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Лукашенко обсудил кадровые вопросы с управляющим делами президента
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Юрия Назарова. Обсуждались кадровые вопросы и работа предприятий.
«В двух словах – итоги. Прежде всего, где плохо. Героизм я знаю. А вот где плохо? И кадры – вы предлагали обсудить этот вопрос», – обратился глава государства.
Управделами – структура многопрофильная. В ее составе – ряд организаций: природоохранных, туристических, медицинских, агропромышленных и других. Во время предыдущего доклада Назарова президент поручал Управделами развивать производство белорусских музыкальных инструментов и беговых лыж.
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Во время предыдущего доклада Назарова президент поручил развивать производство белорусских музыкальных инструментов и беговых лыж.
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