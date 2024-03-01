Лукашенко поручил оказать поддержку избранным депутатам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу, поручил Александр Лукашенко чиновникам. Президент провел совещание по вопросам работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщает «МИР 24».

«Привлекайте, кого вы считаете нужным. Парламент, и администрация президента, и правительство, управление делами президента, другие государственные органы власти подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите. Вам также придется всем работать, помогая правительству при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания. Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Надо делать все по закону и посмотреть, какие вопросы нам надо в первоочередном порядке рассмотреть на первом заседании», – завил Лукашенко.