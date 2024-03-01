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Лукашенко поручил оказать поддержку избранным депутатам
01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу, поручил Александр Лукашенко чиновникам. Президент провел совещание по вопросам работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщает «МИР 24».
В стране прошел
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Уже к 25 марта должно пройти первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
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