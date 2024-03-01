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Лукашенко поручил оказать поддержку избранным депутатам

01.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу, поручил Александр Лукашенко чиновникам. Президент провел совещание по вопросам работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщает «МИР 24».

«Привлекайте, кого вы считаете нужным. Парламент, и администрация президента, и правительство, управление делами президента, другие государственные органы власти подключатся и будут работать в том ключе, который вы зададите. Вам также придется всем работать, помогая правительству при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания. Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Надо делать все по закону и посмотреть, какие вопросы нам надо в первоочередном порядке рассмотреть на первом заседании», – завил Лукашенко.

В стране прошел единый день голосования. Белорусы избрали депутатов всех уровней – в местные Советы и 110 человек в парламент. К 25 марта парламентарии должны провести первое заседание в овальном зале. Также в стране идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Это новый орган власти, в состав которого войдут и депутаты.



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Уже к 25 марта должно пройти первое заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
 
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