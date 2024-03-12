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Betera выпустила нативное мобильное приложение для Android и iOS

12.03.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания Betera выпустила нативное мобильное приложение для Android и iOS. Среди основных изменений – рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные фильтры для поиска игр и интуитивно понятный интерфейс.

Для тех, кто делает ставки на спорт, важно отслеживать коэффициенты и ситуацию на матчах. С помощью мобильного приложения следить за изменениями можно в любом месте и в любое время. Преимущества есть и для тех, кто играет в онлайн-казино – коллекция ничем не отличается от той, которая представлена в десктопной версии Betera – сейчас это более 3 000 игр от 45 провайдеров, включая слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры.

Работая над приложением мы проанализировали около сотни мобильных решений от мировых лидеров iGaming-индустрии из Европы, Азии и Америки, изучили более 3-х тысяч отзывов от наших клиентов. Базируясь на этих данных уделили внимание каждому разделу, оптимизировали скорость, улучшили навигацию и дизайн, а также внедрили современные технологические решения, которые позволят поддерживать его еще долгие годы. Это приложение – наша гордость. Уверен, пользователям оно тоже понравится. Мы продолжим работать над ним после релиза, поэтому обязательно оставляйте комментарии и участвуйте в наших опросах, делитесь впечатлениями, – рассказал Эдуард Исаков, Chief Product Officer компании Betera.

Важное изменение новой версии – заметное увеличение скорости работы. Теперь игры, линия со спортивными событиями и коэффициентами, а также другие разделы загружаются еще быстрее и без каких-либо задержек.

Значительно улучшена навигация всего приложения – она соответствует предпочтениям пользователей Betera и интуитивно понятна. Были переработаны основные страницы. Стало проще ориентироваться внутри разделов “Спорт”, “Казино” и “Киберспорт”. Улучшен поиск в разделе “Спорт” и фильтры по категориям в “Казино”.

Усовершенствован интерфейс. Дизайн лаконичный, разделы не перегружены информацией, картинка яркая и насыщенная. Изменилось расположение элементов. Доработаны иконки и шрифты – они стали заметнее и отчетливее.

К запуску нативного мобильного приложения Betera подготовила несколько специальных бонусов для новых и постоянных клиентов.

Скачивайте мобильное приложение для Android или iOS, регистрируйтесь и забирайте приветственную награду: 45 BYN фрибет и 150 фриспинов.

А также с 11 по 13 марта включительно ловите до 25 BYN в «Квадрате удачи» каждый день.

Betera (ООО “СТАТУСКВО”, 1993 год) — первое легальное онлайн-казино в Беларуси и признанный лидер на рынке iGaming страны. Betera – это быстрые выплаты, повышенные коэффициенты, эксклюзивные игры и удобный интерфейс. На платформе более 45 популярных провайдеров и свыше 3 000 игр, из которых 20% — региональные эксклюзивы, а также слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры.

Официальный сайт Betera — самый посещаемый сайт в тематиках онлайн-казино и ставки на спорт. Среднемесячная аудитория — 7,5 миллионов посетителей (по данным Similar Web). Betera — партнер национальных федераций футбола, хоккея, гандбола, баскетбола и дрифтинга. Официальный партнер в СНГ ФК “Ювентус”. Партнер ГК “Мешков Брест”, БК “Минск”, а также команды Betera Esports в дисциплине Counter Strike.

Ставки на спорт Киберспорт Слоты Live Казино TV Игры Виртуальный спорт

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Компания Betera выпустила нативное мобильное приложение для Android и iOS. Среди основных изменений - рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные...
 
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