Источник материала: ProBusiness

Компания Betera выпустила нативное мобильное приложение для Android и iOS . Среди основных изменений – рост производительности, улучшенная навигация, усовершенствованные фильтры для поиска игр и интуитивно понятный интерфейс.

Для тех, кто делает ставки на спорт, важно отслеживать коэффициенты и ситуацию на матчах. С помощью мобильного приложения следить за изменениями можно в любом месте и в любое время. Преимущества есть и для тех, кто играет в онлайн-казино – коллекция ничем не отличается от той, которая представлена в десктопной версии Betera – сейчас это более 3 000 игр от 45 провайдеров, включая слоты, live-казино, настольные и ТВ-игры.

– Работая над приложением мы проанализировали около сотни мобильных решений от мировых лидеров iGaming-индустрии из Европы, Азии и Америки, изучили более 3-х тысяч отзывов от наших клиентов. Базируясь на этих данных уделили внимание каждому разделу, оптимизировали скорость, улучшили навигацию и дизайн, а также внедрили современные технологические решения, которые позволят поддерживать его еще долгие годы. Это приложение – наша гордость. Уверен, пользователям оно тоже понравится. Мы продолжим работать над ним после релиза, поэтому обязательно оставляйте комментарии и участвуйте в наших опросах, делитесь впечатлениями, – рассказал Эдуард Исаков, Chief Product Officer компании Betera.

Важное изменение новой версии – заметное увеличение скорости работы. Теперь игры, линия со спортивными событиями и коэффициентами, а также другие разделы загружаются еще быстрее и без каких-либо задержек.

Значительно улучшена навигация всего приложения – она соответствует предпочтениям пользователей Betera и интуитивно понятна. Были переработаны основные страницы. Стало проще ориентироваться внутри разделов “Спорт”, “Казино” и “Киберспорт”. Улучшен поиск в разделе “Спорт” и фильтры по категориям в “Казино”.

Усовершенствован интерфейс. Дизайн лаконичный, разделы не перегружены информацией, картинка яркая и насыщенная. Изменилось расположение элементов. Доработаны иконки и шрифты – они стали заметнее и отчетливее.

К запуску нативного мобильного приложения Betera подготовила несколько специальных бонусов для новых и постоянных клиентов.

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