|
Лукашенко: Минеральные ресурсы – залог суверенитета и развития экономики страны
13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы разведки и добычи полезных ископаемых. Глава государства провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы. Во Дворец Независимости пригласили не только профильных специалистов, но и губернаторов. Они также отвечают за объемы и качество работ в этой сфере, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Вначале положительный пример от президента. Бренд Беларуси – калийные соли.
«Бывало, в советские времена мы добывали сколько миллионов тонн нефти? Около восьми. Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. Сегодня добываем два. В чем дело? Мне объясняют: «Выкачали все». Я в это не верю», –заявил белорусский лидер.
«Надо наращивать геологоразведочные работы. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики», – подчеркнул Лукашенко.
Особенно сейчас в условиях давления Запада. Оно усиливается, подчеркнул белорусский лидер. Поэтому любые проблемные вопросы потребовал решать оперативно. А их немало. Например, по экспорту полезных ископаемых и продукции из них.
«В прошлом году предприятия Минстройархитектуры на четверть снизили экспорт щебня. Минэнерго почти в два раза меньше поставило за рубеж торфяной продукции. Разумеется, потеряли выручку. Все говорят «санкции». Для вас санкций нет. Ищите другие рынки», – заявил президент.
Вместо этого растет импорт. Своего сырья не хватает. По некоторым позициям, таким как песок, мел, глина, доломит, темпы добычи упали вдвое, а то и втрое.
Как результат – неполная загрузка заводов, снижение объемов производства. А это тянет вниз и другие глобальные показатели. Президент назвал три составляющих развития страны: эффективность, импортозамещение и экспорт. В Год качества потребовал работать лучше, думать и действовать на далекую перспективу.
Александр Лукашенко расширил список тем для совещания. С губернаторами обсудил ход посевных работ, состояние сельхозтехники, развитие животноводства и торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы. Во Дворец Независимости пригласили не только профильных специалистов, но и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)