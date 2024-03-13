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Лукашенко: Минеральные ресурсы – залог суверенитета и развития экономики страны

13.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Минеральные ресурсы – залог суверенитета и развития экономики страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы разведки и добычи полезных ископаемых. Глава государства провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы. Во Дворец Независимости пригласили не только профильных специалистов, но и губернаторов. Они также отвечают за объемы и качество работ в этой сфере, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вначале положительный пример от президента. Бренд Беларуси – калийные соли.
Все: от разведки до производства удобрений – здесь налажено на отлично, заметил Александр Лукашенко. Не менее важным направлением может стать добыча нефти.

«Бывало, в советские времена мы добывали сколько миллионов тонн нефти? Около восьми. Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. Сегодня добываем два. В чем дело? Мне объясняют: «Выкачали все». Я в это не верю», –заявил белорусский лидер.

Промышленных запасов нефти в Беларуси порядка 45 миллионов тонн. Президент уверен: это не предел. Есть трудноизвлекаемые залежи. Плюс новые технологии делают разведку более эффективной. Лукашенко назвал полезные ископаемые национальным достоянием. С тем, что есть, призвал обращаться по-хозяйски, а чего нет – искать.

«Надо наращивать геологоразведочные работы. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики», – подчеркнул Лукашенко.

Особенно сейчас в условиях давления Запада. Оно усиливается, подчеркнул белорусский лидер. Поэтому любые проблемные вопросы потребовал решать оперативно. А их немало. Например, по экспорту полезных ископаемых и продукции из них.

«В прошлом году предприятия Минстройархитектуры на четверть снизили экспорт щебня. Минэнерго почти в два раза меньше поставило за рубеж торфяной продукции. Разумеется, потеряли выручку. Все говорят «санкции». Для вас санкций нет. Ищите другие рынки», – заявил президент.

Вместо этого растет импорт. Своего сырья не хватает. По некоторым позициям, таким как песок, мел, глина, доломит, темпы добычи упали вдвое, а то и втрое.

«Работаем наполовину. За прошедший год импортировано гальки, гравия, щебня почти 300 тысяч тонн, то, что у нас есть. Потрачено более 18 миллионов долларов. Большие деньги. Цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим», – заявил Лукашенко.

Как результат – неполная загрузка заводов, снижение объемов производства. А это тянет вниз и другие глобальные показатели. Президент назвал три составляющих развития страны: эффективность, импортозамещение и экспорт. В Год качества потребовал работать лучше, думать и действовать на далекую перспективу.

Александр Лукашенко расширил список тем для совещания. С губернаторами обсудил ход посевных работ, состояние сельхозтехники, развитие животноводства и торговли.



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Президент Беларуси провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы. Во Дворец Независимости пригласили не только профильных специалистов, но и...
 
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