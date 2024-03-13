Лукашенко: Минеральные ресурсы – залог суверенитета и развития экономики страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы разведки и добычи полезных ископаемых. Глава государства провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы. Во Дворец Независимости пригласили не только профильных специалистов, но и губернаторов. Они также отвечают за объемы и качество работ в этой сфере, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вначале положительный пример от президента. Бренд Беларуси – калийные соли.

Все: от разведки до производства удобрений – здесь налажено на отлично, заметил Александр Лукашенко. Не менее важным направлением может стать добыча нефти.

«Бывало, в советские времена мы добывали сколько миллионов тонн нефти? Около восьми. Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. Сегодня добываем два. В чем дело? Мне объясняют: «Выкачали все». Я в это не верю», –заявил белорусский лидер.