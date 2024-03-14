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Вопросы современной литературы обсудили в Минске
14.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Будущее литературы, а также поиск баланса между бульварной литературой и классикой – эти темы стали главными на симпозиуме «Писатель и время», который прошел в Минске, передает «МИР 24».
На встречу собрались писатели и издатели из Беларуси, России, Ирана, Египта, Китая. Обсуждали и новый вызов современности – искусственный интеллект, который сегодня способен генерировать литературные тексты.
На встрече Дмитрий Мезенцев рассказал, что в этом году «Библиотека Союзного государства» пополниться новыми изданиями. Это шесть книг. Одна из них расскажет о неизвестных фактах операции «Багратион» и роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.
Симпозиум традиционно проводится накануне Минской международной книжной выставки-ярмарки. В этот раз она пройдет в 31-й раз.
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На встречу собрались писатели и издатели из Беларуси, России, Ирана, Египта, Китая.
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