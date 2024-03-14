Вопросы современной литературы обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущее литературы, а также поиск баланса между бульварной литературой и классикой – эти темы стали главными на симпозиуме «Писатель и время», который прошел в Минске, передает «МИР 24».

На встречу собрались писатели и издатели из Беларуси, России, Ирана, Египта, Китая. Обсуждали и новый вызов современности – искусственный интеллект, который сегодня способен генерировать литературные тексты.

«Вечная сила книги не подлежит обсуждению. Это то фундаментальное, на чем стоит человечество, на чем стоим мы сегодня. И никакой гаджет, компьютер, никакая электронная книжка не заменит запах, только что вышедшей из типографии книги, запаха типографской краски, хруста страниц», – отметил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Умение читать длинные тексты всегда актуально. В какой бы форме книга не существовала, как и длинные, сознательно, старательно созданные тексты, она будет сохранять свое влияние и в дальнейшем, и это влияние даже будет расти», –подчеркнул журналист, писатель Андрей Быстрицкий.

На встрече Дмитрий Мезенцев рассказал, что в этом году «Библиотека Союзного государства» пополниться новыми изданиями. Это шесть книг. Одна из них расскажет о неизвестных фактах операции «Багратион» и роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Симпозиум традиционно проводится накануне Минской международной книжной выставки-ярмарки. В этот раз она пройдет в 31-й раз.