«Самая перегретая ниша на маркетплейсах — товары 18+. Тут уже невозможно заработать». Студенты построили бизнес с оборотом $ 200 тысяч в месяц на продажах в онлайне

Источник материала: ProBusiness





Доля e-commerce продолжает расти стремительными темпами: в 2022 году ее процент от рынка ретейла составлял 15%, в 2023 году — уже 19%, а к 2027 году, по прогнозам экспертов , эта цифра должна увеличиться до 25%. Самыми популярными маркетплейсами являются Wildberies и Ozon, объем продаж на которых каждый год увеличивается вдвое. Друзья Никита Чивель и Алексей Капитанов смогли вовремя уловить этот тренд и построить бизнес по продвижению товаров на маркетплейсах. Им по 19 лет, но они уже зарабатывают больше, чем их преподаватели в университете. «Про бизнес» узнал, в чем их секрет и как им удалось выстроить работающую систему в своей компании MarketMate .

Первым клиентом стал отец

Ребята вместе учатся в БНТУ и живут в одной комнате общежития. Алексей уже на протяжении нескольких лет занимался товарным бизнесом и продвигал свой бренд одежды. В это время к нему подключился Никита. Но однажды парням захотелось чего-то большего и фундаментального, поэтому накопленный опыт работы с маркетплейсами друзья решили монетизировать через оказание услуг селлерам.





Первым клиентом стал отец Алексея, который также является предпринимателем и продает автохимию. Грамотно составить договорно-правовую базу и полностью взять на себя все юридическое и бухгалтерское ведение компании в свою очередь смог отец Никиты, который является владельцем Центра поддержки предпринимательства.

Взяв автохимию на продвижение, молодые люди четко выстроили систему продажи товара. После этого к ним и их первым клиентам начали поступать вопросы «Как выйти на Wildberries, с чего начинать?» Так молодые предприниматели, отточив свои навыки, поняли, что на подобные услуги есть спрос: много предпринимателей, которые продают свои товары офлайн, хотят увеличить клиентскую базу, но не знают, как продавать свой продукт грамотно на рынке e-commerce.





Первый договор по продвижению был подписан 1 сентября 2023 года. Название и логотип для MarketMate были сгенерированы при помощи нейросети с первого раза, хотя и дизайнеру пришлось немного доработать его. Друзья признаются, что пользуются нейросятеми в своей работе каждый день.

— Сейчас у нас в команде шесть основных сотрудников, но мы продолжаем привлекать новых. Каждый сотрудник работает по своему направлению. Мы считаем, что это наше преимущество. Обычно, когда компании хотят выйти на маркетплейс, они нанимают менеджера по маркетплейсам, который в свою очередь занимается всем подряд: анализирует нишу, делает seo-продвижение, создает инфографику и т.д. У нас же все люди делают только то, на чем они специализируются, в чем они профессионалы.

«Мы не просто берем деньги за единоразовую работу, а сопровождаем клиента на всех этапах»

— Стоимость наших услуг начинается от 450 белорусских рублей, и мы берем небольшой процент от продаж. Как правило, в 450 рублей входит продвижение 5 карточек товара, но иногда к нам приходят очень крупные клиенты, у которых может быть больше 100 наименований товара, и им попросту будет невыгодно работать по такой системе. Для низх разработан отдельный оптовый прайс.



Фото предоставлено героями.

Мы занимаемся не только продвижением и продажей товаров через маркетплейс, но еще и их упаковкой, хранением (у нас склад более 500 кв.м.), доставкой, в том числе и напрямую в Россию. Кроме того, мы можем сделать клиенту сайт, вести его социальные сети. Сейчас планируем продавать упаковочные материалы, а также выходить на российский рынок.

Мы не просто берем деньги за единоразовую работу, а сопровождаем клиента на всех этапах, даем экспертную аналитику и подстраиваемся под тренды. На данный момент у нас 20+ клиентов, у которых ежемесячный оборот растет более чем на 30%.



Склад. Фото предоставлено героями статьи.

«Самая сложная, но, в то же время, перспективная ниша на маркетплейсах — одежда, а самая перегретая — товары 18+»

Сейчас самая высококонкурентная ниша — одежда. Она требует большого вливания рекламных бюджетов и детального анализа. Для более эффективного продвижения лучше всего создавать собственный бренд и развивать его в социальных сетях.

Несмотря на это, одежда является и самой перспективной нишей. Также в наш ТОП входят товары для дома и для детей. Скорее всего, это обусловлено тем, что 70% клиентов маркетплейсов — женщины, а они традиционно отвечают за покупки домашних товаров.





Сейчас очень круто выходить с одеждой на Ozon, так как он активно развивает это направление. Емкость рынка одежды выросла там в несколько раз. Это обусловлено тем, что раньше одежду покупали на Lamoda или других нишевых маркетплейсах, а сейчас стали пользоваться более широконаправленными сервисами.

Самой перегретой нишей является ниша 18+, на ней уже сейчас практически невозможно заработать. По подсчетам экспертов, только на Wildberries товаров этой категории больше, чем все население СНГ. Хотя раньше эта ниша была самой прибыльной.

Но на маркетплейсах можно зарабатывать, продавая абсолютно любой товар. Один из самых необычных продуктов, которые мы продвигали, — средство для обработки коровьего вымени до и после доения (это 20-литровые канистры, — прим. «Про бизнес»). Товар пользуется популярностью. Фермерам удобнее приехать на пункт выдачи в ближайшем городе, чем ездить по всей стране и искать это средство.





«Лучше окружать себя людьми, которые растут быстрее тебя»

Несмотря на напряженный график и большой объем работы, мы продолжаем учиться. Со стороны руководства и преподавателей нашего учебного заведения мы никогда не встречаем сопротивления. Наоборот, ощущаем поддержку, за что очень им благодарны, особенно декану нашего факультета Алексею Данильченко.

У нас есть цель закончить университет, мы уверены, что образование играет важную роль. Кроме того, университет — хороший нетворкинг. Лучше окружать себя людьми, которые растут быстрее тебя. Сейчас мы постоянно общаемся с очень целеустремленными и активными ребятами, которые тоже стремятся развиваться и расти. Общаясь с такими людьми, можно обмениваться полезной информацией или перенимать ценные навыки.





Стоит отметить, что благодаря университету мы нашли StartUp Space (молодежное предпринимательское сообщество, — прим. «Про бизнес»), которое нам помогло в работе и послужило хорошим драйвером. Тут можно искать инвесторов и менторов.

Изначально в StartUp Space мы собирались открыть бизнес в сфере общепита — «Чебуреки на колесах»: фудтрак с производством чебуреков, и даже смогли найти инвестора для этого. Однако, подумав, решили, что не хотим углубляться в общепит, так как сфера достаточно сложная, и стали искать себя дальше.

В самом начале было сложно все успевать, ведь, у нас и учеба, и работа. Бывало, что мы приезжали к 6 утра, работали целый день, целую ночь и затем опять целый день, но выстояли. Мы прошли весь путь — от самостоятельной упаковки товара до управления процессами.





Предпринимателям, которые собираются открыть свой бизнес, мы хотим посоветовать не откладывать. Всегда можно найти время на развитие своего проекта. Также очень важно вкладываться в команду, именно от нее зависит результат. Мы не разделяем, кто главный, а кто нет — мы все вместе развиваем наш проект. При этом около двух месяцев мы работали за идею, не заработав ни копейки, зато теперь у нас очень хорошие ежемесячные обороты, которые составляют более $ 200 тысяч.