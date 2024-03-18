Источник материала: ProBusiness





Проверки на полиграфе — это легальный инструмент для решения сразу нескольких проблем бизнеса. Например, с его помощью можно выяснить, насколько честны потенциальные кандидаты в руководители. Или же вычислить сотрудника, который работает на вашего конкурента. Но в Беларуси использование полиграфа по-прежнему не носит массового характера среди собственников бизнеса и управленцев. В чем конкретно может быть полезен полиграф? Насколько точные результаты выдает прибор? «Про бизнес» спросил об этом и не только ведущего специалиста-полиграфолога « Промкомпании консалт », кандидата психологических наук Александра Александровича.

Как работает полиграф и насколько точные результаты он дает?

— Полиграф — это медико-биологический прибор, который регистрирует изменения сразу нескольких физиологических реакций человека. Например, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, потоотделения. То есть он снимает показатели психо-физиологического характера. А вот их трактовка полностью зависит от специалиста: насколько он умеет правильно читать результаты и делать выводы, проводить математический обсчет.

Как это обычно происходит на практике: перед проверкой я провожу предтестовую беседу с человеком. Объясняю научное обоснование метода, юридические и медицинские аспекты. Также показываю каждый датчик, который будет к нему подключен, и объясняю, зачем они вообще нужны. После демонстрирую список вопросов для проверки и провожу несколько предварительных тестов, чтобы определить естественный уровень тревожности и некоторые фоновые реакции. И только после этого начинаю окончательный тест.





Когда человек слышит вопрос, он на него реагирует. Так начинается работа мозга, идет запуск когнитивных процессов. Все изменения передаются на компьютер — и в случае, если человек лжет, мы это увидим. Допустим, спрашиваю у проверяемого, употреблял ли он когда-нибудь в жизни наркотики (а такой опыт у него действительно был). Как только он услышал слова, в его мозге возбуждаются определенные структуры. В сознании находится подтверждающая информация, но человек решил соврать — и сознательно отвечает «нет». Когда факт отрицается, мозг улавливает несоответствие — и происходит механизм рассогласования сигналов. В случае лжи этот сигнал усиливается, в случае правды реакция будет гораздо спокойнее.





То есть проверка — это длительный и сложный процесс, который включает в себя несколько бесед и тестов, после которых можно перейти к финальной работе на полиграфе. Обычно работа с одним человеком занимает от 3 до 5 часов.

Вообще проверка на полиграфе — это научно-обоснованный метод по выявлению скрываемой информации. Но и он не способен обеспечить 100-процентный результат: обычно при объявлении результатов проверки заказчику мы обозначаем лишь вероятность достоверности. Этот показатель, как правило, находится в пределах 96−99%.





Чем полиграф может быть полезен бизнесу?

Если говорить о глобальных задачах применения полиграфа в бизнесе, то их всего две. Первая — оправдать репутацию сотрудников, которые не причастны к инциденту или событию, и снять с них подозрения. Это помогает наладить нормальный климат в команде.

Вторая задача — найти людей, которые имеют отношение к тому или иному событию. Вот три классических сценария, в которых применение полиграфа может принести бизнесу пользу:

1. Подбор кандидатов при найме

Полиграф применяют при найме сотрудников. Причем не только топ-менеджмента: бывают случаи, когда руководители просят проверить людей, претендующих на вакансию грузчика, продавца, завскладом — то есть на ту позицию, где работа будет связана с ответственностью за имущество или деньги.





Чем хороша проверка на полиграфе при найме? Во-первых, так можно выявить факторы риска из жизненного пути человека и нюансы его карьеры. Например, злоупотребляет ли человек алкоголем, пробовал ли наркотики, имеет ли игровую зависимость или судимость, предоставлял ли недостоверную информацию о себе. Это — один из хороших способов для работодателя понять, кто именно к нему приходит, и исключить из списков людей, способных нанести компании ущерб.

2. Проверка действующего персонала

Полиграф может быть полезен и с работающими сотрудниками. Например, можно провести тест специалистов, претендующих на руководящую должность, а также тех, кто планирует уволиться. Или же проверить ответственных за сохранность товаров, финансовый учет. Цель проверок почти такая же, как и в пункте № 1. Только здесь мы работаем с действующим персоналом — и с помощью скрининга можем находить тех, кто перестал честно работать (либо уже нанес организации вред, либо еще может его нанести).





3. Расследование инцидентов

Если в компании что-то уже произошло, проверка на полиграфе поможет найти виновного сотрудника и тех, кто знал об инциденте, но ничего об этом не рассказал. Классические ситуации, при которых прибегают к проверке на полиграфе, — это кража имущества или денег, недостача при инвентаризации, слив информации конкуренту.

Во всех ситуациях полиграфолог не выбирает список людей для проверки: его составляет заказчик. Мы можем лишь порекомендовать составить вопросы так, чтобы они, с одной стороны, помогли руководителю получить нужную информацию, а с другой — были максимально понятны и прозрачны для проверяемых.





Насколько законно проверять сотрудников на полиграфе?

В Беларуси нет нормативно-правовой базы, которая запрещала бы проведение проверок на полиграфе. Но человек, с которым планируют работать на приборе, обязательно должен дать добровольное согласие.

Поэтому я перед проверкой человека на полиграфе рассказываю ему обо всех тонкостях предстоящего процесса, затем прошу подписать добровольное согласие на обследование. При этом он может в любой момент отказаться от дальнейшего теста, а также имеет право не отвечать на на тот или иной вопрос, если посчитает необходимым, без юридических последствий. Правда, у меня за всю карьеру таких ситуаций не возникало.





Также важно, что результаты проверки на полиграфе не могут быть доказательством в суде.

Как провести проверку так, чтобы не навредить репутации компании и не испортить атмосферу в коллективе?

Этичность и экологичность во время проведения подобных проверок — это в первую очередь показатель мастерства полиграфолога. Если специалист способен внятно объяснить, что полиграф — это прибор, который исключает любые симпатии и субъективные отношения и что он помогает, в первую очередь, снять подозрения и восстановить честное имя человека, то никаких вопросов не будет. Я уделяю этому много внимания и еще во время предтестовой беседы рассказываю тонкости работы полиграфа, а также стараюсь расположить собеседника к себе. Когда человек понимает, что я не враг и не раздражитель для него, то проверка проходит спокойно и не вызывает лишних вопросов со стороны сотрудников.





Поэтому, повторюсь, за мою многолетнюю практику у меня не было отказов от проверки. А если бы и были, то они были бы восприняты как косвенное доказательство вины в конкретном инциденте.

Если вы как руководитель заботитесь о репутации компании, то лучше еще на этапе найма сотрудников собирать согласия на возможную проверку на полиграфе и объяснять, зачем это нужно и в каких именно случаях может произойти тест. Это не отменит моей подготовительной работы с людьми, зато сделает ваши рабочие отношения более честными.

В каких сферах бизнеса в Беларуси чаще всего проводят проверки на полиграфе?

К сожалению, в Беларуси сложилось специфическое отношение к данной процедуре, поэтому проверки на полиграфе не носят массовый характер в бизнесе. Наша компания проводит проверки не только в Беларуси, но в и России. А ранее еще и в Украине. В этих странах использование полиграфа считается вполне обычной практикой в бизнесе.





Но если говорить про белорусский опыт, то чаще всего мы проводим проверки в компаниях из сельскохозяйственной и банковской сфер, в строительном бизнесе и промышленности. Иногда бывают просьбы от организаций, связанных с медициной и фармацевтикой.

Но я еще раз подчеркну: пока что в Беларуси нет огромного спроса на подобные проверки. Хотя я бы на месте руководителей и владельцев бизнесов использовал бы этот инструмент чаще, потому что с его помощью можно найти ответы на многие вопросы, минимизировать потери и сделать атмосферу в коллективе более здоровой.





Три неожиданных результатах проверки на полиграфе — в компаниях и не только

В моей практике возникали неприятные ситуации еще до проверки. Бывало, что перед датой возможного теста со мной связывались люди и предлагали «подарки» за то, что я в итоге приду к определенным результатам. Самый большой презент, который хотели сделать, — это ресторан в России. Я, конечно же, отказался, потому что в таком случае был бы вынужден сделать обвинительное заключение в отношении невиновного. Для меня не вступать в такие «сделки» — принципиальная позиция, потому что профессионализм специалиста-полиграфолога заключается в беспристрастной работе.

Стандартный скрининг помог найти игромана

Одна белорусская компания попросила провести скрининг действующего персонала. Проверка носила общий характер: работодатель хотел выяснить, не работает ли кто-то из его подчиненных на конкурентов, не передает ли информацию им, не ворует ли. Для того, чтобы составить более-менее полноценный портрет каждого специалиста из списка, я добавил в вопросы несколько других тем.





Вопросы «цепляли» сразу нескольких возможных факторов риска, в том числе злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также игровую зависимость. И в итоге это сработало: во время проверки одного из действующих сотрудников мы выявили, что он имеет игровую зависимость и тратит деньги компании на решение своих личных вопросов. Причем такие ситуации повторялись и в других компаниях.

Виновной в краже оказалась уборщица

Еще один случай. Правда, в тот раз мы получили результат еще до проверок. В магазине элитной одежды выявили недостачу денег. Собственник решил разобраться и найти виновного, поэтому пригласил нас провести несколько тестов. Он составил предварительный список сотрудников вплоть до уборщиц.





За несколько дней до старта проверки я предложил собственнику провести небольшое собрание с этими людьми. Когда мы оказались в одном пространстве, объяснил всем, что лучше признаться сейчас, еще до проверки, и попросить прощения. Так и случилось: через день руководитель позвонил мне и отменил проверку. Он сказал: «Ко мне пришла уборщица и покаялась. Сказала, что взяла деньги, чтобы оплатить лечение кому-то в семье». Насколько я знаю, ситуация разрешилась довольно мирно — и сотрудница даже не лишилась работы.





Попытался обмануть полиграф дважды

Был у меня один клиент-физлицо. У мужчины сложилась неприятная ситуация в семье: жена обвинила его в краже. Тот захотел восстановить честное имя и предложил пройти проверку на полиграфе, поэтому обратился ко мне. Мы встретились, обсудили все обстоятельства инцидента, назначили место и время. И вот во время теста я вижу: клиент имеет причастность к хищению денег. После нескольких вопросов я остановил тест и объяснял человеку, что продолжать будет бесполезно, ибо результаты уже говорят против него. Дальше включился в работу как психолог — и немного помог в разрешении конфликтной ситуации.

Проходит полгода, мужчина звонит снова и просит назначить еще одну проверку. На этот раз уже сын обвинил его в краже. Я соглашаюсь провести тест, но на всякий случай в шутку спрашиваю, не будет ли так же, как и в прошлый раз. Он все отрицал, но вот прибор все-таки снова сообщил, что мужчина лжет. А украденная сумма была очень внушительной.



