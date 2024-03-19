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Погода в СНГ: снежный циклон обрушился на Армению, абрикос и урюк зацвели в Кыргызстане

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: снежный циклон обрушился на Армению, абрикос и урюк зацвели в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями, местами снег и плюс пять ожидается во вторник в Москве. В некоторых странах Содружества в прогнозе метель, а где-то уже цветут плодовые деревья. Подробности узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Весна в Казахстан приходит с опозданием. Сейчас в Астане облачно и минус два. После обеда столбики термометров покажут уже плюсовую температуру. Туманно по всей территории республики. На юге и западе страны сильные дожди, которые могут усугубить паводковую ситуацию.

Талыми водами едва не затопило республиканскую трассу в Актюбинской области. Угроза перелива возникла из-за обильного таяния снега и работ по обслуживанию близлежащего нефтепровода. Десятки дорожных рабочих уложили 300 мешков песка, чем и защитили участок автодороги.

Армения

Армения сегодня под снежным покровом. Большая часть областей находится под влиянием мощного циклона. В некоторых регионах будет метель и низкая горизонтальная видимость. В Ереване же ливни и плюс шесть.

Дорожный департамент настоятельно просит водителей не превышать разрешенную скорость и ездить на зимней резине. Снежный циклон задержится в стране еще на два дня.

Беларусь

До 15 градусов тепла ожидается в Беларуси. Преимущественно без осадков. Только в некоторых районах будет переменная облачность.

Из-за плюсовой температуры в стране участились природные пожары. В 19 районах введены ограничения на посещения лесов. Прогулки не запрещены, а вот от разведения костров придется отказаться. За нарушение грозит штраф до 480 белорусских рублей. Это свыше 13,5 тысячи российских.

Кыргызстан

В Кыргызстане весна радует жителей. С каждым днем становится все теплее. Во вторник в Бишкеке плюс 19. Светит солнце и без дождя. Чуть теплее на юге республики. В Джалал-Абадской области уже плюс 21. Там пышно цветут сады. Нежные белые украшения надели деревья абрикоса и урюка. Но встречается среди них уже и миндаль.



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О погоде в странах Содружества 19 марта узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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