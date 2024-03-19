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Погода в СНГ: снежный циклон обрушился на Армению, абрикос и урюк зацвели в Кыргызстане
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, местами снег и
Казахстан
Талыми водами едва не затопило республиканскую трассу в Актюбинской области. Угроза перелива возникла из-за обильного таяния снега и работ по обслуживанию близлежащего нефтепровода. Десятки дорожных рабочих уложили 300 мешков песка, чем и защитили участок автодороги.
Армения
Армения сегодня под снежным покровом. Большая часть областей находится под влиянием мощного циклона. В некоторых регионах будет метель и низкая горизонтальная видимость. В Ереване же ливни и плюс шесть.
Дорожный департамент настоятельно просит водителей не превышать разрешенную скорость и ездить на зимней резине. Снежный циклон задержится в стране еще на два дня.
Беларусь
До 15 градусов тепла ожидается в Беларуси. Преимущественно без осадков. Только в некоторых районах будет переменная облачность.
Из-за плюсовой температуры в стране участились природные пожары. В 19 районах введены ограничения на посещения лесов. Прогулки не запрещены, а вот от разведения костров придется отказаться. За нарушение грозит штраф до 480 белорусских рублей. Это свыше 13,5 тысячи российских.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества 19 марта узнали корреспонденты «МИР 24».
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