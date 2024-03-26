«Разморозьте» ваши средства, вложенные в недвижимость или автомобиль. Есть альтернатива банковским кредитам — рассказываем, как быстро получить необходимую сумму

Источник материала: ProBusiness



Фото: Roman Synkevych, unsplash.com

Довольно распространенная ситуация: нужна крупная сумма на покупку недвижимости, авто или для развития бизнеса. Казалось бы, ответ прост — нужно идти в банк за кредитом. Однако физические лица и предприниматели сталкиваются со множеством препятствий. Например, помешать планам может не идеальная кредитная история или отсутствие стабильного официального дохода. А может быть, вам нужна крупная сумма в кратчайшие сроки и ждать согласования от банка слишком долго. Но решение есть — это сервисы, которые предлагают займы под залог недвижимости или авто, например zalog.by и caranza.by .

Компания ООО «Финансовая Система», которая запустила сервисы zalog.by и caranza.by , выступает как инновационный игрок на рынке финансовых услуг и предлагает выгодные решения для инвесторов и заемщиков. Организация специализируется на предоставлении займов под залог недвижимости или автомобиля без проверок кредитной истории и справок о доходах, что значительно упрощает процесс получения финансирования. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как устроены займы сервисах на zalog.by и caranza.by

Получить заем может любой человек старше 21 года, который является собственником недвижимости (квартиры, дома, комнаты, офиса, гаража, места на паркинге), оформленной на физическое лицо. Для заключения сделки требуется согласие всех совершеннолетних, прописанных в объекте. Недвижимость не может быть залогом, если в ней прописаны несовершеннолетние или если она располагается в доме под снос. Также если в собственности только доля, для заключения сделки понадобится согласие остальных совладельцев.

Обычно на оформление сделки от подачи заявки до получения средств требуется всего 3−5 дней. Срок зависит от того, насколько оперативно заемщик сможет подготовить документы.

Как организован процесс:

человек оставляет заявку на заем на сайте, с ним связывается специалист ООО «Финансовая система» для консультации;

во время консультации специалист рассказывает обо всех нюансах, которые могут быть актуальны для заемщика;

специалисты согласовывают с заемщиком условия займа и подбирают инвестора/кредитора (физическое лицо, готовое предоставить заем под залог);

проводится сбор документов для совершения сделки. Специалисты помогут в кратчайшие сроки оформить и заполнить все необходимые документы;

определяется дата и время для встречи заемщика и инвестора у нотариуса или в офисе компании;

заемщик получает денежные средства сразу после подписания договора на руки;

сделка с недвижимостью регистрируется в БРТИ.

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А теперь про деньги…

Расчет суммы, которую можно получить под залог, в каждом конкретном случае происходит в два этапа:

анализ состояния рынка недвижимости или авто на текущий момент времени;

оценка характеристик конкретного объекта или машины. Для квартир — это состояние, планировка, расположение и этажность здания и т.д. А для авто — пробег, регулярность ТО, история ДТП и т.д.

Сумма, которую можно получить под залог имущества, может составлять до 70% от рыночной стоимости объекта.



Фото: Clay Banks, unsplash.com

Клиент может сам выбрать удобный для него срок займа. При необходимости его легко можно продлить.

ООО «Финансовая Система» предлагает одни из самых низких ставок на рынке на сегодняшний день и комфортные условия сделок для обеих сторон.

Преимущества для Инвесторов и Заемщиков

Для заемщиков:

низкая ежемесячная процентная ставка;

не требуется проверка кредитной истории, поручители и справки о доходах;

возможна выдача до 70% от стоимости недвижимости или авто (до $200 000). Получить такую сумму в банке для физлица весьма проблематично;

полное сопровождение сделки менеджерами компании;

процесс — прозрачный и безопасный. Сделки с недвижимостью заверяются у нотариуса;

сохранение собственности. Клиент остается собственником как недвижимости, так и автомобиля, что выгодно отличает займы под залог от лизинга.

Для инвесторов:

услуга подбора залога предоставляется бесплатно;

возможность получить высокую доходность от инвестиций, которая обеспечивается ликвидными залогами. Доходность по таким займам составляет 14,4−24% годовых в долларах США (до уплаты подоходного налога);

инвестирование через zalog.by и caranza.by обеспечивает стабильный доход при низком риске.